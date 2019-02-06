Gürkan sanayicilerle bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, Malatya ile ilgili konularda istişarede bulundu. Burada konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Başkan Gürkan'ın şehrin sanayisinin gelişmesine büyük katkı vereceğine inancının tam olduğunu belirterek, “Ticaret ve Sanayi Odamızda, Battalgazi Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Selahattin Gürkan ve heyetini misafir etmenin vermiş olduğu gururla kendilerine hoş geldiniz diyorum. Başkanımız, Battalgazi'de Malatya'mıza katma değer sağlamıştır. Belediyecilik ile ilgili, Sosyal Belediyecilik ile ilgili ve şehrin değerlerinin kaybolmaması adına yapmış olduğu çalışmaları gözlemliyoruz, izliyoruz, Ticaret ve Sanayi Odası olarak takdir ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki süreçte de birlikte hem ticaretin, hem sanayinin, hem esnafların önünü açabilmek için ciddi projeler üreteceğimize inancımız tamdır. Kendilerinin Malatya'da hak ettiği konumda olduğuna ve bundan sonraki süreçte de o değeri göreceğine inancımız en üst seviyededir. Başarılar diliyorum ve Allah yolunu, bahtını açık etsin” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Malatya için önemine dikkat çekerek, “Ticaret Odamızda başkanımız ve yönetim kurulumuz ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendilerine sıcak misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ticaret ve Sanayi Odamız her ilde olduğu gibi Malatya'da da önemli bir kuruluştur. Bu kuruluşun aktif çalışmasında, hem Malatya açısından, hem de Türkiye ekonomisi açısından önemli bir katma değer üretecektir. Oğuzhan başkanımızın şahsında oluşan yönetim birlik beraberlik içerisinde, Malatya'mıza güzel hizmet etme çabası ve gayreti içerisinde gördüğüm kadarıyla. Aynı zamanda kendileri, TOBB yönetim kurulu üyesi olması yine Malatya'ya artı bir katma değer sağlayacaktır. Bizleri TOBB olsun, Ticaret ve Sanayi Odamız olsun, diğer sivil toplum kuruluşlarımız olsun, bunlara bakış açımız, katılımcı belediyecilik temel ilkesi içerisinde ve bizler için düşünceleri önemlidir. Bu kuruluşlarımızın fikirleri, önerileri ve düşünceleri ayrıca bizim yol haritamızı oluşturup, yön pusulamızı oluşturmaktadır. Bu anlamda Oğuzhan başkanımızın ve onun şahsında Ticaret ve Sanayi Odası'nın fikir ve düşünceleri yerel yönetimlerdeki yönetim anlayışımızın temeli olacaktır. Bizlerde katılımcı belediyecilik çerçevesi içerisinde belediyemizin kendi meclisi dışında ayrıca sosyal taraflar diye tabir ettiğimiz kesim ve kesitlerin oluşturacağı, yine elli kişilik bir meclis ve yine onun üzerinde bir yönetim olgusu oluşacak. Belediye meclisi yanında bunlarda şehrin sosyal taraflarının fikir ve düşünceleri ile belediyenin fikir ve katmanları o mecliste değerlendirilecek. Bunlar birbirine paralel gidecektir. Sosyal tarafların oluştuğu meclisin ve onların almış olduğu kararlarda çok önemli olacak, belediye meclisinin almış olduğu kararlarda çok önemli olacak. Biri belediye meclisi formal bir yapı hüviyetinde örgütlenmişse de, diğer sosyal taraflar diye tabir ettiğimiz informal boyutu ile örgütlenecek ve her ikisini almış olduğu kararlar şehrin geleceğini, şehrin yol haritasını ve yön pusulasını belirleyecektir” dedi.

“Şehrin sanayicileri, şehrin lokomotifidir” diyen Başkan Gürkan, “Bu lokomotifin daha sağlıklı yürümesi noktasında, daha güzel hizmetler, daha iyi üretim ve kapasite arttırma anlamında nasıl daha iyi çalışırlar, onların önlerindeki engeller nasıl aşılır ya da nasıl kaldırılır bizler onların gayeti ve çabası içerisinde olacağız. Genel bütçemizde ve yerel anlamdaki planlamamızda, sanayicilerimizin önünü açma noktasında, onların önündeki engelin kaldırılması noktasında, daha fazla üretim, daha fazla istihdam oluşturulması noktasında neler yapılabilir onun çabasını değerli Ticaret ve Sanayi Odamızın başkanı ile birlikte karar vereceğiz, yol haritamızı belirleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Gürkan, Malatya Vagon Onarım Fabrikası'nın Türk Kızılay'ı tarafından Lojistik Üs ve Prefabrik Afet Konutu Üretim Merkezi olacağını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Kızılay Başkanımız ile yapmış olduğumuz görüşmede yıllardır kangren olan Vagon Fabrikası'nın tekrar sanayimize ve üretim mekanizmamıza kazandırılması noktasında şuanda orada çalışma başlatıldı. İnşallah orada 1500 kişilik istihdam sağlanacak bir iş yeri olacak. Ayrıca Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu'ya ihraç edilecek prefabrik bir yapı gibi lojistik bir depo hüviyetinde işlem görecektir. 1'inci, 2'inci ve 3'üncü Organize sanayinin aktif hale gelmesi ve içerisinin doldurulması noktasında, yatırımcının önündeki engellerin kaldırılması noktasında elimizden gelen çaba ve gayreti göstereceğiz” diye konuştu.