İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürkan, Sümerparkta incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sümerparkta yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Birinci etap çalışma, 2 milyon TL yerine 1 milyon TL'ye mal oluyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da devam eden çalışmaları sık sık yerinde inceliyor.


Kent merkezinin ortasında bulunan ve Malatyalıların gün içinde en çok uğradığı mekanlardan biri olan Sümerpark, yeni yüzüyle yine en çok rağbet gören mekanlardan biri olmaya devam edecek.


Devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sümerparktaki düzenleme çalışmalarını Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla yaptığını söyledi.


2 milyon TL yerine 1 milyon TL'ye mal oluyor


Sümerpark'ın birinci etabında çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirten Başkan Gürkan, “Biz yenileme çalışmalarını ihale yoluyla yapmış olsaydık. Kendi imkanlarımızla yaptığımızdan daha fazla öderdik. Biz 1 milyon TL'ye yaptık. Dışarıdan yaptırsaydık bu rakam 2 milyon TL'yi bulurdu. Parkımızı her yaşta insanımızın rahatça kullanabileceği bir mekana dönüştürdük. Engelli vatandaşlarımızda buradan faydalanabilecekler. Yürüyüş parkurları, oyun alanları, spor alanları ve dinlenme mekanlarıyla parkımız huzur saçacak. Parkımız içindeki anfi tiyatro salonunda düzenleme çalışmaları kapsamında yenilendi. Hemşehrilerimizden tek isteğimiz, parklarımızın hijyen içinde olması gerekiyor. Bunun içinde biz her türlü önlemi alıyoruz. Parklarımızda daha sağlıklı vakit geçirmek için çöp atmayıp, temiz tutmalıyız. Hayat normale döndüğü vakitlerde en çok ziyaret edilecek yerler parklarımızdır. Çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.