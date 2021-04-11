Gürkan, tamamlanan millet bahçesinde incelemede bulundu.

Gürkan, Millet Bahçesi'nde Malatyalıların gönül rahatlığıyla geleceği, çocuklarıyla ve aileleriyle vakit geçireceği güvenli bir ortamın oluştuğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 43 dönümlük alan içerisinde yapımı tamamlanan ve içerisinde 1 adet Millet Kıraathanesi, 1 adet Kapalı Otopark, Kapalı Otopark içerisinde elektrikli araçlar için 6 adet şarj ünitesi, 2 adet Basketbol Sahası, 2 Adet Kültür Fizik aletleri, 1 Adet 3 bin 400 m2'lik Yansıtma ve Oyun Havuzu, 300 tonluk sulama amaçlı kullanılacak Su Deposu, 3 adet Oyun Parkı, Yürüyüş ve Koşu Parkurları ve yeşil alanların olduğu Millet Bahçesi'nde tamamlanan çalışmaları inceledi.

Gürkan, Yeşil Kuşak alanı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla eski stat alanının Millet Bahçesine dönüştürülerek Malatyalıların hizmetine sunulduğunu ifade etti. Başkan Gürkan, “ Millet Bahçesi'ni Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak devrini aldık. Millet Bahçesi alanının geçmiş serüvenine baktığımızda alan içerisinde stadyum vardı. Stadyumun karşılığında başka bir alana stadyum yapmak kaydıyla Millet Bahçesi alanının TOKİ'ye devri gerçekleştirilmişti. Ayrıca Devlet Hastanesi'nin yerinin de TOKİ'ye devri gerçekleştirilmişti. Bizim yapmış olduğumuz girişimler ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla eski stat yerinin Millet Bahçesi olması ve hastane yerinin de TOKİ tarafından tekrardan Sağlık Bakanlığı'na devri gerçekleştirildi. Hastane yapılması noktasında Cumhurbaşkanımız tarafından gerekli yerlere talimat verildi ve o talimatlar içerisinde stat alanının Millet Bahçesi olması, hastane yerinin de yeni bir Devlet Hastanesi olması noktasından Sağlık Bakanlığımız çalışmalarına başlamıştı. Yeni hastanemiz bu yıl içerisinde veya önümüzdeki yıl içerisinde inşallah tamamlanacak” dedi.

Millet Bahçesi'nde güvenli bir ortam oluşturmak için çalıştıklarına dikkat çeken Gürkan, “ Millet Bahçemiz, milletimizin yararlanacağı, internet bağlantıların olacağı, dinleneceği, kafeteryalarda çaylarını ve kahvelerini içeceği, spor alanlarında sportif aktivitelerini gerçekleştirecekleri, yürüyüş alanlarında yürüyüşlerini gerçekleştirecekleri bir alan oluştu. Aynı zamanda ailelerimizin güvenli bir ortamda çocuklarıyla birlikte oturup sohbet edecekleri, kimsenin

kimseyi rahatsız etmediği huzur ortamında güzel bir Millet Bahçesi oldu. Millet Bahçemizin Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlarımız otoparkımıza araçlarını bıraktıktan sonra otopark içerisinden gerek asansörle, gerekse merdivenle Millet Bahçesi'ne çıkış yapabilecekler. Aynı zamanda Millet Bahçesi içerisinde dinlenme ve sohbet etme imkânı bulacak olan vatandaşlarımız gerekli dokümanlarla birlikte internetin olduğu bir ortamda vakit geçirecekler. Vatandaşlarımız günlük gazete ve ihtiyaç duyduğu aktüel dergilerini yine alan içerisinde okuma fırsatı bulacaklar. Arkadaşlarımız bu hizmetleri milletimize sunacak. Hemşerilerimiz gönül rahatlığıyla, çocuklarını güvenli bir şekilde eğlendirme imkânına kavuşacaklar. Aynı zamanda çocuklarımızın eğitimi noktasında spor hocalarımızda ve çocuklarımızın yanında olan refakatçi öğretmenlerimizde bunları takip edecek. Millet Bahçesi alanının yanında bulunan Spor Salonunu da aynı şekilde muhafaza ederek iç ve dış dizaynı yine beledimiz tarafından yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu çalışmaların Malatya'mıza ve Malatyalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.