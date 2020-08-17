İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürkan tecrübelerini aktardı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni eğitim öğretim yılının yaklaşması dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde semt konakları ve eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenler ile bir toplantı yaptı.


Başkan Gürkan, öğretmenlere hitap ederken, “Öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirmenizi istiyorum” dedi.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda Başkan Gürkan, öğretmenlerin kendilerini tanıtmalarını isteyerek onlarla bir süre sohbet etti. Başkan Gürkan, yeni eğitim öğretim yılının başlama heyecanı içerisinde olunduğunu belirterek, “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



Tecrübelerini aktardı


Gürkan öğretmenlere hitap ederek, “Sizden ricam, Belediyemizin Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerimizdeki öğrencilerimizin geleceğe iyi şekilde taşınması noktasında onları en güzel şekilde yetiştirmenizdir” ifadelerini kullandı.


Büyükşehir Belediyesinin eğitimdeki hedef kitlesine değinen Gürkan, “Büyükşehir olarak, devlet okullarında okuyan öğrencileri geleceğe hazırlamak için etüt ve rehberlik yoluyla onların eksik olan derslerinin takviyesi amacına matuf faaliyetler yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.


Eğitimci kökenli olan Başkan Gürkan, öğretmenlere tecrübelerini aktararak çeşitli tavsiyelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.