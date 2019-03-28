Gürkan Toptancılar Sitesi'nde

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Gürkan, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ile birlikte Toptancılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Gürkan, esnaflara yaptığı konuşmada, "Biz; Toptancılar Sitesi, Şire Pazarı, Sanayi Sitesi'ni düzgün bir şekilde dizayn etmemiz lazım. Bunu da 'ben yaptım oldum' mantığı içerisinde yapmamalıyız. Buradaki ihtiyaçları çıkaracaksınız, biz dışarıdan gözlemci olarak onu değerlendireceğiz. Birde müşteri geldiğinde ne istiyor, bunların hepsini bir araya toplayarak, bu parametreleri bunu yapacak adama vereceğiz. 'Sosyolojik, kültürel, ihtiyaç açısından, şehrin konumlandırılması' parametrelerini vereceğiz, o da 'ben buna göre şunu yaparım' diyecek. Bu noktada elimizde bir çalışma donesi olsun. Biz o çalışmayı analiz ederiz. Tabi ihtiyacı belirlerken sadece bugünü değil, 20-30 senenin ihtiyacını da hesap edin. İnşallah bunları çözeceğiz, bize güvenin. Ama dua edip, destekte verin" ifadelerini kullandı. 31 Mart'ta sandıklardan çok güçlü bir şekilde çıkmak istediklerini dile getiren Gürkan, "Türkiye rekorunun Malatya'da kırılması lazım. 31 Mart'ta sandıktan güçlü çıkarsak elimizde güçlü olur. Hep birlikte güzel hizmetler yapacağız" dedi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise "Hepimizin amacı milletimize, memleketimize ve bölgemize hizmet etmek. İnşallah nasip olursa 31 Mart'ta sandıktan çıktığımızda başkanımızdan alacağımız bayrağı daha yükseğe çıkarmak, bölgemizi daha yaşanabilir ve güzel bir ortama dönüştürmek için büyük bir gayretle çalışacağız. Başkanımız 2014'te göreve geldiklerinde Toptancılar Sitesi'yle ilgili plan ve projeleri vardı. Bu dönemde işadamlarımız ve esnafımızın talepleri daha güzel ve ulaşımın daha sağlıklı bir şekilde yapılabildiği bir bölgeye taşınma talepleri var. İnşallah Battalgazi olarak büyükşehir ile birlikte uygun bir yer bulduğumuzda ve koşullar oluştuğunda sizler için işlerini daha iyi yürütebileceğiniz, sağlıklı bir ortamı oluşturacağız" şeklinde konuştu. Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan daha sonra Arapgir ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Gürkan, 31 Mart'a sayılı günler kaldığını ifade ederek, "Arapgir ve büyükşehirde belediye başkanlarını seçeceksiniz. Milletimizin vereceği oylar, kendi gelecek beş yılını belirleyecek. Tabi biz bu süreci beş yıl olarak değerlendirmiyoruz. Esasında sizler geçmişinize, gününüze ve geleceğinize karar verecek bir oy kullanma durumunda olacaksınız. Dolayısıyla seçimi sadece beş yıl üzerinden değerlendirmeyin. Allah muhafaza yanlış bir insanı seçtiğiniz zaman geleceğinizi de karartıyor. Biz bu anlamda yöneticileri iki sınıfa ayırıyoruz. Bir işgalci yöneticiler bir de fetihçi yöneticiler vardır. İşgal edenler gittikleri yeri imha ederler, yani kötü hale getirirler. fetih edenlerde imar ederler. Temennimiz odur ki; gittiğimiz yeri ihya ve fetih eden yöneticiler olmayı Cenabı Allah bize nasip etsin" dedi. Gönül belediyeciliğinin temellerini Malatya'da atacaklarını kaydeden Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart'ta sandıklardan güçlü bir şekilde çıkmak istiyoruz. Elimiz ne kadar güçlü olursa, taleplerimizi gerekli yerlere daha iyi iletiriz. Bizler gönül yıkmayacağız, gönüller yapacağız. Malatya'da gittiğim her yerde şunu diyorum; şimdiye kadar hangi partiye oy vermişse vermiş, hangi düşüncede, ideolojiye mensupsa mensup ama bu sefer 'AK Parti' deyin, diyorum. Nasıl ki geçmişte atalarımız destanlar yazmış, bugün Anadolu'da tüm coğrafya insanı okuyorsa, yarın bu gönül belediyeciliğinin destanını da bizler yazarsak 81 il ve 81 milyon okuyacak. Sizlerde bu destanı yazan kahramanlar olacaksınız."

Gürkan, Malatya ile ilgili kültür rotaları oluşturduklarını ifade ederek, "Darende, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerimizde gezilip görülmesi gereken turizm noktalarına oluşturacağımız kültür rotaları ile önemli bir turizm destinasyonu olmasını hedefliyoruz. Arapgir, Arguvan, Yazıhan ve Hekimhan ilçelerimizde gezilip görülmesi gereken turizm noktalarına oluşturacağımız kültür rotaları ile önemli bir turizm destinasyonu olmasını hedefliyoruz. Malatya Şehir Merkezi, Battalgazi ve Kale ilçelerimizde gezilip görülmesi gereken turizm noktalarına oluşturacağımız kültür rotaları ile önemli bir turizm destinasyonu olmasını amaçlıyoruz. Battalgazi ve Pütürge ilçelerimizde gezilip görülmesi gereken turizm noktalarına oluşturacağımız kültür rotaları ile önemli bir turizm destinasyonu olmasını hedefliyoruz. Konaklar, kümbetler, camiler, türbelerimizin hepsinin ayağa kaldırmamız lazım. Tabi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği, ajans kaynağı olabilir, belediyeler ve vakıf kaynaklarıyla bunları ayağa kaldırarak, hem buradan dışarıya gidecek olan göçü durdururuz hem de buradaki hareketliliği canlandırıp, artırırız" diye konuştu.