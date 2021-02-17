Gürkan, Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkanlık etti

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ankara'da toplantılar gerçekleştirerek, yurt dışından gelen belediye başkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevi için gittiği Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Makedonya Belediye Başkanları'ndan oluşan heyetle önce Mamak Belediyesi'ni ziyaret eden başkan Gürkan, burada belediye başkanlarıyla çeşitli istişarelerde bulundu.

İslam İş birliği Teşkilatı'na ziyaret

Gürkan Başkanlığındaki heyet, daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRİC) Genel Direktörü Nebil Dabur ve İslam İşbirliği Gençlik Formu (ICVF) Başkanı Taha Ayan ile bir araya geldi. Belediyecilik ve hizmet konularında, çeşitli fikir-alışverişlerinin konuşulduğu toplantılarda, bazı projelerde birlikte hareket etme ve yatırımlarda iş birliği yapma kararları alındı.

Gürkan ve beraberindeki heyet Fuat Oktay ile bir araya geldi

Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti Selahattin Gürkan'ın Başkanlığında daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı makamında ziyaret etti. Selahattin Gürkan başkanlığındaki heyet daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdikleri çalışmalar ve görüşmelerle ilgili bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Sözde değil özde kardeş belediyecilik sergileyeceğiz”

Ankara'daki görüşmeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Birliğimizin daveti üzerine Bosna-Hersek'ten, Makedonya'dan ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Belediye başkanlarımızla bir araya geldik. O bölgede ki belediyelerimiz sorunlarını, bizlerden beklentilerini bilgi paylaşımı ve tecrübe paylaşımı noktasında neler yapılabileceğinin değerlendirmesini yaptık. Akabinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ticari İş Birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ile yapmış olduğumuzu toplantıda İslam ülkelerinde ki belediyelerin hangi süreçte hangi aşamada, nasıl bir koordinasyon içerisinde çalışılması noktasında orada ki teşkilatlıların ve istatistik bilgilerinin ne şekilde değerlendirilmesi noktasında geniş spektrumlu bir toplantı yapıldı. Akabinde Külliye davetinde Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız belediyeler ve belediyelerin sorunları ile ilgili belediye başkanları arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldılar. Bizim bu süreçte ilgili belediyelerle yapmış olduğumuz çalışmaların özetini kendilerine sunduk. Akabinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay beyle de toplantıya daha uzun süreli devam ettik. Özellikle Kıbrıs'ta ki belediye başkanlarımız ve Kıbrıs'ta ki Ana Yurt'a bakışlarının değerlendirilmesi, değişim ve dönüşümün değerlendirilmesi noktasında bizlerin üstüne düşen görev ve sorumlulukları nelerdir bunları konuştuk. Onların yapması gereken işler nelerdir, onların kendi açılarından ve hükûmetlerinden beklentileri nelerdir diye bunların değerlendirmelerini Cumhurbaşkanımızın ve daha sonra Cumhurbaşkanı yardımcımızın Fuat Oktay'ın katılımıyla genel bir değerlendirme yaptık. Bu süreci de daha iyiye götürme çabası içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde özellikle Türkiye'de belli bir grup Belediye Başkanı'nın Kıbrıs'a götürülmesi noktasında Belediyeler Birliği olarak bir karar aldık. Orada kardeş belediyeciliğin protokolde kalan bir kardeş belediyecilik değil aynı zamanda işlevi ve içeriği dolu olan bir kardeş belediyecilik ihdas etmeye gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ile görüşmemizde, Malatyalı hemşerilerimize büyük sevgisi ve muhabbetinin olduğunu, selamlarının olduğunu buradan ifade etmek istiyorum” dedi.