Gürkan, üniversite adaylarıyla buluştu

Öğrencilere yeni başlangıçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Gürkan, başarılar diledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle Kernek Külliyesi'nde üniversiteye hazırlanan lise mezunu öğrenciler için Destekleme ve Yetiştirme Kursu açıldı. Öğrencilerin ders başı yapması dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyarette bulundu.

Öğrencilere başlangıçlarının hayırlı olmasını dileyen Başkan Gürkan, “Temennimiz ve dileğimiz odur ki sizlerin okulda, evlerinizde ve çevrenizde öğrendikleriniz ile burada öğrenecekleriniz sizlerin yol haritası, yön pusulası ve amaçladığınız okula girmede önemli bilgilerin kaynağı olur” dedi.

Başarı dileklerini dile getiren Başkan Gürkan, “Sizlere şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah öğretmenlerimizle öğrencilerimiz arasında güzel bir tesanüd duygusu oluşur ve öğrencilerimizin geleceğe hazırlanma noktasında öğretmenlerimiz yoğun bir çalışma gösterir; öğrencilerimiz de bu çalışmaya bir karşılık verirler. Üniversite adayları öğrencilerimiz olarak sizler hem ülkemizin geleceği açısından hem de aileniz ve sizlerin şahsi geleceği açısından istikbalden beklentileri yerine getirirsiniz” diye konuştu.

Başkan Gürkan, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.

Kernek Külliyesindeki Destekleme ve Yetiştirme Kursunda, sabah öğlen ve akşam grupları olmak üzere toplamda 15 sınıfta 264 öğrencinin ders yaptığı öğrenildi.