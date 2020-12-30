Gürkan, yardım tırlarının uğurlama törenine katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beşir Derneği Malatya Temsilciliği öncülüğünde hazırlanan Suriye'nin İdlib kentine gönderilmek için hazırlanan 3 tır insani yardım malzemesinin Suriye'ye uğurlama törenine katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediye Binası yanında bulunan alanda Beşir Derneği Malatya Temsilciği öncülüğünde hazırlanan soba, kömür, çocuk bezi ve temel gıda maddelerini taşıyan 3 tır malzemenin Suriye'ye gönderilmesi için yapılan organizasyona katıldı.

Yapılan organizasyonda yardım tırlarının hazırlanmasında ve gönderilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Başkan Gürkan, “ Bizler yönetim olarak katılımcı Belediye ilkesiyle, içerisinde özellikle Sivil Toplum Örgütlerimiz, meslek kuruluşlarımız, sosyal kanaat önderlerimiz, yerel önderlerimiz, sendikalarımızla birlikte, gönüllüler çerçevesi içerisinde yönetmeyi kendimize şiar etmiş, yönetim anlayışını benimsemiş felsefenin içerisinden geliyoruz. Bu anlamda da Beşir Derneğimiz hakikaten hayır konusunda yoğun çalışmaları var. Beşir Derneği yoğun gayretleri olan ve bu gayretleri şehrimiz içerisinde yaşayan insanlara sunarken diğer taraftan da mazlum olan ve yurt dışında yaşayan garip, mazlum, mahzun Müslüman kardeşlerimize ulaştırma noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını görüyorum. Yola çıkacak olan yardım tırlarında; kömüründen, çocuk bezine, yakacağına, mamasına, giyecek ve yiyecek maddeleri yer alıyor. 3 tır dolusu malzemenin komşumuz olan Suriyeli kardeşlerimize gönderilmek üzere Malatyalı hayırsever kardeşlerimizden alınarak burada bir aracı hüviyetinde malzemelerin Suriye'ye gönderilmesi için bir çalışma yapılmış. Bu programa katılmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Beşir Derneğimizin gerek il temsilcisi gerek Bölge Temsilcisine bu anlamda teşekkür ediyorum. Bu tırı dolduran hayırsever kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki bu turun içinde ki malzemeler Müslüman kardeşlerimize ulaşacak. Onların kısmide olsa yaralarını saracak ve bu kış günü içerisinde onların bir sıcak yuva içerisinde ve aç kalmadan açıkta kalmadan bu ihtiyaçlarını giderecek diye tahmin ediyorum. Ben bu gayret ve çabalarından dolayı Beşir Derneğimize ve Bölge Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırseverlerinden hayırlarını kabul etmesini Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

Beşir Derneği Malatya İl Temsilcisi Vahap Yiğit de, dernek olarak Suriye İdlib'e 3 tır yardım malzemesi hazırlayarak yola çıkacağını belirtti. Yiğit, hazırlanan tırlarda 650 adet soba, 50 ton kömür, gıda ve çocuk bezi, aynı zamanda çocuklara da bin 800 adet hediye paketi olduğunu ifade etti.

Beşir Derneği Doğu Anadolu Bölge Müdürü Muhammed Ali Özen ise Beşir Derneği Suriye çalışmaları noktasında İçişleri Bakanlığı uhdesinde 2020 yılı içerisinde bütün bölgelerde insani yardım noktasında aktif bir şekilde görev aldıklarını söyledi. Malatya temsilciliği tarafından hazırlanan malzemelerin gönderilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve Malatya halkına teşekkür etti.