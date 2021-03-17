Gürkan'dan 18 Mart mesajı

Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi.

Gürkan, “Çanakkale Türk milletinin vatan uğruna gözünü hiç kırpmadan şehadete yürüyüş destanının adıdır” dedi.

Gürkan'ın ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı şöyle: “Çanakkale Zaferi, Türk milletine yeniden özgüven ve milli şuur kazandıran bir zafer olmuştur. Çanakkale'nin değişik cephelerinde savaşan kahraman vatan evlatları, buranın son kale olduğunu, Çanakkale'nin düşmesinin bir tarihin yok olması anlamına geldiğinin bilincindeydiler. İşte bu manevi iklime bürünmüş askerlerimiz, düşmanlarının sahip olduğu üstün silah ve mühimmatlara rağmen pes etmemiş, komutanlarımızın da başarılı yönlendirmeleri ile Çanakkale'yi geçilmez kılmışlardır. Bu zafer, aynı zamanda aziz milletimizin vatan ve hürriyet aşkıdır. Çanakkale bir destandır ve bu destanı bayrağı uğruna, ülkesi ve milleti uğruna şahadet şerbeti içerek kurban olan başı kınalı kuzular yazmıştır. Milletin varlığı ve birliği, ülkenin bölünmez bütünlüğüne kast edenlere karşı siper edilen göğüsler ve sarsılmaz birer kaleye dönüşen yürekler vardır. Çanakkale Türk tarihine altın harflerle yazılıp, Türk'ün kahramanlık ve şeref abidesi olmuştur. Çanakkale Türk milletinin diriliş destanıdır. Vatan uğruna hiç düşünmeden şahadete yürüyüşün adıdır. Çanakkale Zaferi bir milletin var oluş, yok oluş mücadelesidir. Çanakkale'yi geçilmez kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.”