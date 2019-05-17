Gürkan'dan 19 Mayıs mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yıldönümünü kutladıklarını belirten Gürkan, “Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek tüm vatana yayılmıştır. Bu meşale, milletimizin hürriyete olan inancı ile birleşerek Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlamış, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmış ve aydınlatmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

İstiklal mücadelesinin başladığı 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin gençlere duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu da dile getiren Gürkan, “Bu aziz vatanın bizlere emanet edildiğinin bilinciyle, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi millet olarak hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayretinde olmalıyız” şeklinde konuştu.

“Tüm Halkımızı Fener Alayı Yürüyüşümüze Bekliyoruz”

Başkan Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıldönümü ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Fener Alayı Yürüyüşü' düzenleyeceklerini de belirtti.

19 Mayıs Pazar günü saat 20.15'de yapılacak olan yürüyüşe Malatya Valisi Aydın Baruş'un da katılacağı ifade eden Gürkan, “Fener Alayı Yürüyüşümüz, Atatürk Anıtı önünden başlayıp, Kapalı Çarşı önünde son bulacaktır. 19 Mayıs'ın 100. yıldönümü anısına yapılacak olan bu özel yürüyüşe tüm halkımızı bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.