Gürkan'dan 30 Ağustos mesajı

Bağımsızlığın simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, özgürlük için Kurtuluş Savaşı'nda canını feda eden tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andıklarını ifade eden Başkan Gürkan mesajında şunlara yer verdi: “30 Ağustos Zaferi, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik ve yorgun düsen Türk milletinin küllerinden yeniden doğarak, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı azmi, inancı, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazandığı şanlı bir zafer olarak tarihte yerini almıştır. 30 Ağustos, Atatürk'ün önderliğinde milletimizin hür ve bağımsız yasama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. 30 Ağustos zaferi, aziz milletimizin azim ve iradesinin, gücünün ortaya koyulması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu zaferin arkasında gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Bu zaferi kazanan milletin mirasçısı olarak, ülkemiz için bizler de gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türk Milleti'nin en büyük adımlarından biri; 30 Ağustos zaferinin yıldönümünde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının elde ettiği zaferi bir kez daha tüm benliğimiz ile gururla kutluyoruz. Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık inancıyla verdiği mücadele tarihin sayfalarına altın harflerle yazılan gerçekten de büyük ve emsalsiz zaferlerden biridir. Yurdun dört bir yanından Ulusal Kurtuluş mücadelesine katılarak canını ortaya koyan kahramanlarımızı minnetle anmak, onların kazandığı bağımsızlığı korumak hepimizin olduğu gibi gelecek nesillerinde görevidir. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını minnetle yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”