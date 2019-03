Gürkan'dan 31 Mart vurgusu

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin Malatya ve Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydederek, "31 Mart seçimlerini ben seçim olarak görmüyorum. Bu seçimi, bayram olarak değerlendiriyorum. Malatya'nın bayramının da Türkiye'ye bayram olarak armağan edilmesi olarak değerlendiriyorum" dedi.

Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Gürkan, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak sanayi esnaflarıyla bir araya geldi. Esnaflar, Gürkan'a büyük ilgi gösterirken, 'desteğimiz sizinle, sizin yanınızdayız' dediler. Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, daha sonra Akçadağlılarla bir araya geldi. Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin Malatya ve Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydederek, "31 Mart seçimlerini ben seçim olarak görmüyorum. Bu seçimi, bayram olarak değerlendiriyorum. Malatya'nın bayramının da Türkiye'ye bayram olarak armağan edilmesi olarak değerlendiriyorum. Malatya'da artık herkes, her kesim, her düşünce ve her ideoloji bir, iri, diri ve hep birlikte Malatya olmuş" dedi.

Geçmişte medeniyet, ilim irfan ve kahramanlık destanlarını yazan Malatya'nın 31 Mart'ta yeni bir destan daha yazacağını ifade eden Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pusulamız amaç için her yolu mubah gören, nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacak dedik. Çalışmanın, gayret etmenin, adil ve adaletli olmanın, herkesi kucaklayacak bir gönül olmanın temel esas alındığı azim duygusu olacak. Bizim hizmetlerimiz güneş gibidir. Bizim şemsiyemiz gökyüzüdür. Gökyüzündeki güneşin ışığından ve ısısından gözünü kapatmayan, perdesini örtmeyen nasıl herkes yararlanırsa, bizim hizmet anlayışımızda aynı o minval üzerinden olacak. Biz, herkesi kucaklayacağız. Gönül belediyeciliğinin temeli de budur. Biz bu gayeyle yola çıktık, emin adımlarla ileriye gidiyoruz. 31 Mart'ta Malatya'da destan yazarak, Türkiye'de rekor bir oyla sandıktan çıktığımızda birinci etapta Malatya'nın geride kalan, eksik ve yeni gelmesi gereken hizmetlerin bir an evvel gelmesi noktasında hep birlikte el ele verip çalışacağız. İkinci etapta da 'gönül belediyeciliği' dediğimiz her kesimin, her düşüncenin her ideolojinin ve şimdiye kadar hangi partiye oy vermişse vermiş herkes 'AK Parti' diyor. Kitapçığımızın başına yazdığımız gibi 'Medeniyetin doğduğu bu şehirde, millet sesini birleştirdi. Sıra evette milletin gücüyle.' Milletin gücüyle inşallah Türkiye'de Malatya rekor kıracak. Bu rekorun karşısında Malatya gerekli hizmetleri alacak. Ayrıca, Türkiye'ye de şu mesajı vereceğiz; bu şehir medeniyet, ilim irfan ve kahramanlık destanları yazmıştır, bu sefer Malatyalılar gönül belediyeciliğinin destanını yazacak, bunun kahramanları da sizler olacaksınız."

Gürkan daha sonra Hilanlılar Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Hilanlılara teşekkür eden Gürkan, "Sizler bugün Malatya'da bir tarih yazıyorsunuz. Sevginin, barışın, kardeşliğin tarihini yazıyorsunuz. Bugün Malatya'da bir seçim değil, bir bayram ve demokrasi şöleni var. Dolayısıyla bu memlekette sevginin, barışın, kardeşliğin ışığı yanmıştır. Bu sevgi ışığının yanmasında Hilanlı ve Alevi kardeşlerimin de çok büyük emeği vardır. Arkamızda Beydağı gibi her zaman dimdik durdular. Bu dönemde artık parti kavramının ötesinde memleket paydası etrafında kardeşlik ve sevgi çemberi paydasında toplanmamız lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi; bir, iri, diri olalım. Hep birlikte Dilek, Malatya, Türkiye olmak ve hep birlikte insanlık dairesi içerisinde bir bütün olmak arzusu ve gayreti içerisinde olmalıyız. Aydın, ileti görüşünüz ve demokrat tutumunuzu yakinen biliyor ve takdir ediyorum. Bu konuda Malatya'da bir tarih yazacağız" ifadelerini kullandı.

Gürkan, sandıktan güçlü bir şekilde çıkarak, Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlamak istediklerini belirterek, "Malatya'nın kaybolan yıllarının, zamanlarının ve eksik olan hizmetlerin bir an evvel gelmesi için elimizi güçlendirmenizi istiyorum. Ancak en önemlisi ve her şeyden evveli de Malatya'daki bu barış iklimi Türkiye'ye teşmil edilecek. Şuanda 81 il ve parti genel merkezlerinde Malatya konuşuluyor. Biz artık bunun konuşulmasından öte 31 Mart'tan sonra gelsinler burada araştırsınlar; kardeşlik, sevgi çemberi oluşmuş, belediyecilik anlayışında nasıl bir adil, adaletli bir hizmet anlayışı benimsenmiş bunu görsünler. O nedenle vereceğiniz oy sadece Malatya'nın hizmetleri noktasında değil, Türkiye'nin istikbali, barışı, sevgi atmosferi anlamında çok önemli bir durum olacaktır. Bu anlamda da ben sizlere güveniyor ve inanıyorum. Bu oyu, hakikaten sizler için talep ediyorum. Bu seçim, Malatya için kilometre taşıdır. Ayrıca, Türkiye içinde kilometre taşıdır. Türkiye'deki bu devinim, değişim, dönüşüm Malatya'dan başlayacaktır" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, seçim çalışmaları kapsamında Sivas Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Esnaflar, "Sizinleyiz, sizi destekliyoruz" derken, vatandaşların bir çoğu Gürkan için dua etti.

Yaşlıların ellerini öperek hayır dualarını alan Gürkan, kendisini çok seven ve sarılıp ağlayan bir vatandaşla da uzun süre ilgilendi. Bazı vatandaşlar ise pencere ve balkonlara çıkıp, 'Allah yardımcınız olsun' diyerek, destek verdi.