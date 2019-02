Gürkan'dan adalet vurgusu

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenk'ci, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ile birlikte Altıntaş düğün salonunda Gülümuşağı mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder,"Sizlerin desteği ile Malatyamız'daki tüm Battalgazililerin, bu görevi bizlere layık gören Cumhurbaşkanımıza ve bize destek olmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu topluluk kadirşinas bir topluluk. Bizler de 31 Mart'ta göreve geldiğimizde İslami ve insani olan akrabalarımıza sarılmamızdır. Bugün bana sahip çıktıkları için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim bir yolumuz var, rotamız ve hedefimiz ve davamız var. Bu da Ak Parti davasıdır. Kim ne derse desin bu partiye 17 yıllık hizmetim var. Her kademesinde yer aldım. 718 mahallemizi gezmiş bir arkadaşınızım. 102 mahallesi olan Battalgazi'nin her mahallesini defaten gezdim. Bu süreçte hep hedefim çevreme hizmet etmek, insanımıza yeterli desteği vermek oldu. Battalgazi'nin her sokağının sorunlarının ne olduğunu biliyorum. Bunlarla ilgili gerek teşkilatlarımız olsun gerek Selahattin Başkanımız olsun her insana hizmet edecek gücümüz var. İnşallah sizlerden aldığımız bu destekle bu kadar insanın bir araya gelerek bize destek çıkması bizim sizlerle olacak bir yolumuz olduğunu gösterdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte büyükşehirde Selahattin Başkanımla, Yeşilyurt'ta Mehmet Çınar Başkanımızla birlikte Malatya'mıza 7 gün 24 saat sizlere layık olmak için sizlere hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Organizede emeği geçen herkese teşekkür eden Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, " Tüm akrabaların bir araya gelmesi önemlidir. İnsanlar bazen hırslı davranabilirler. Bize düşen hasbi olmaktır. Osman başkan ile 5 yıldır çalışıyoruz. Ortak çalışmalara imza attık. Bu çalışmalarda gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Bizim şu anda birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. 800 bine yakın insanımız var. Biz belediye başkanlığını sadece bugün yaşayanlara yapmıyoruz. Eğer bizim vizyoner bir yaklaşımımız varsa bizler geçmiş dönemlerinde gelecek kuşaklarında belediye başkanı olmak için yola çıktık. Küçük derelerde enerjimizi harcamayacağız. Bizler yönetim anlayışında herkesi bir tutan herkesi gönül gözüyle bakan ve herkesi o duygu cennetine yerleştiren bir vizyonun içerisindeyiz. Bu zamana kadar amaç için her yolu mübah sayan, nefsin egemenliği içinde yol tutan bir anlayış içinde olmadık. Çalışmanın gayret etmenin adil ve adaletli olmanın azmi içinde olduk. Bugün Malatya'da yaşayan 800 bin insan var. Bizi Battalgazi bölgesinde yaşayanlar tanır. Kuluncak'ta, Akçadağ'da yaşayan 70-80 yaşındaki insanlar bizlere adaleti ve düzenini bozma diyorlar. Bizim Anadolu insanımızın feraseti ince duygusu hiçbir şeyle kıyas kabul etmez. Bu insanımıza sahip çıkmamız lazım. 9 bin yıllık bir tarihin üzerindeyiz. Malatya'yı tarif ederken medeniyetin başladığı yer olarak tarif ediliyor. Türk İslam tarihinden bakıldığında Anadoluyu Anayurt yapan yer olarak Malatya'yı tarif ediyoruz. Görev anlayışımızda insanları kırmayalım, dökmeyelim. İnsanların kafasında adaletsizlik duygusuna mahal vermeyelim. 102 tane mahallemiz var Battalgazi bölgesinde. Her mahallemizde asfaltsız yol kalmayacak dedim. Kalmadı. Tarla ve bahçe yolları da asfaltlandı. Bütçemizle yaptığımız hizmetleri mukayese ettiğimizde Allah'ın yardımı olduğunu gösterdi bizlere. Başka belediyelerin 50-100 yılda yaptığı hizmetleri yapmayı Cenab-ı Hak nasip etti bizlere. Buda Cenab-ı Allah'ın bereket kavramıdır. Mevlana hazretleri buyuruyor ki ‘Olmayacak işler ola. Siz Allah'a yalvarasınız. Cenab-ı Allah yapa sizler seyredesiniz'. Bizimki bir nevi öyle oldu. Yoksa bütçe ile mütenasip bir durum değildir. Geçen bizim Merkez Karar Yönetim Kurulundan gelen Balıkesir Milletvekilimiz Yavuz Subaşı, bizim Belediye Başkanları tanıtım toplantısı için Malatya'mıza gelmişti. Kendisi Türkiye'nin en büyük belediyesinde başkan yardımcılığı yapmış, şimdi de Balıkesir Milletvekili olmuş birisidir. Ama aynı zamanda Mali Müşavirlik yapıyor. Bu bütçe ile bu hizmetlerin yapılmasını kafam almadı dedi. O tanıtım toplantısında 10 bin kişiye söyledi bunu. Bir hafta boyunca bu hizmetlerin nasıl yapıldığını araştıracağım. Merak ediyorum bunu araştırmam lazım dedi. Ziya Paşa'da şöyle der, ‘Varlığın gereği bu akla gerekmez, zira bu akıl o kadar sikleti çekmez'. Onun için her şeyi akıl terazisi ile ölçmeyeceğiz. Geçmişte yaşayan buradaki sahabelerin, tabiinlerin, evliyaların, enbiyaların yaşadığı bir diyar üzerindeyiz.Onların dualarının da bizlerin üzerinde olduğuna inanıyoruz. Yoksa böyle bir güzellik mümkün değildir "ifadelerine yer verdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenk'ci ise, "31 Martta çok önemli bir seçim yaşayacağız. Çok önemli bir milat olacak. Büyükşehirde Selahattin Gürkan, Battalgazi'de Osman Güder ile birlikte seçimlere gireceğiz. Çok önemli oy alacağımıza inanıyoruz. Bunun Malatya'nın birlik ve dirliği için, katılımcı belediyecilik için, Battalgazi'nin sorunlarını bilen arkadaşlarımızla yol alacağız. Bu arkadaşlarımızın hepsine kefiliz. Bu nasip işidir. Başkaları farklı şeyler söyleyebilir ancak liderimiz cumhurbaşkanımızın söylediği sözden sonra bizler tüm gücümüzle kardeşlerimizin başarısı için çalışacağız. Birlikte çalıştığımız Selahattin Gürkan Büyükşehirde karar kılındı. Hem Selahattin Başkanımız hem de Osman Başkanımızın başarısı için hep birlikte çalışacağız. Mesele memleket meselesi ise gerisi teferruattır. Onun için Cumhur ittifakını kurduk. Bu ülkenin bekası için cumhur ittifakını kurduk. Meselenin belediye başkanlığı olmadığının bilinci içerisinde cumhur ittifakını kurduk. Meselenin milletvekili olmadığını bilerek kurduk. Hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde bu ittifak ile beraber seçimlere giriyoruz. Bizlere hizmet edecek şehri eminleri seçeceğiz. Şehrimizi emin insanlara emanet ediyoruz. Millete rağmen hiçbir şey olmaz. Sizlerin gönüllerine girenlere destek vereceğinize inancımız tamdır. Hizmetleriyle birlikte dualarınızı da hak edecekler. Ak parti eserleri ile övünüyor. Nereye bakarsanız bakın her yerde Ak Partinin hizmetlerini görürsünüz” diye konuştu.