Gürkan'dan Battalgazi Belediyesine ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Güder, Battalgazi'de bayrağın emin ellerde olduğunu belirterek, "Selahattin Başkanımız, 15 yıl boyunca Battalgazi'mize çok güzel hizmetlerde bulundular. Bu hizmetlerinden dolayı kendilerine şükranlarımız arz ediyorum. Çıtayı bayağı yükseklere çıkardılar. Bizler de hem Battalgazimize, hem de Malatyamıza layık olma adına elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz. Battalgazi'de çok güzel icraatlara imzalar atmış oldular. İnşallah hepimizin beklentisi ve buna da canı gönülde inanıyoruz. Malatya'da da çok güzel işlere imza atacaklar. Kendileri bir orkestra şefi olarak, bizlerde kendilerinin ekibi olarak Malatya'ya hizmet etme anlamında elimizden gelen çabayı, gayreti, sarf edeceğiz. Bu yeni sürecin kendileri için, ailesi için, Malatyamız için, memleketimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Battalgazi ilçesini önemsediklerini belirterek, “Biz Battalgazi'yi önemsiyoruz. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ilk ziyaretimi Battalgazi Belediyesi'ne yaptım. Battalgazi'de geçmiş bir 15 yılımız var Başkanımızın belirttiği gibi. Bu geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 2 dönem eski Battalgazi'de, son 2014-2019 arası da metropol Battalgazi'ye hizmet etmeye çalıştık. Hakikaten de güzel hizmetler yapıldı. Kendilerinin de ifade ettiği gibi, bayrak emin ellerde, bayrağı emin ellere teslim ettik. İnşallah, bu hizmet ruhu ve hizmet aşkı bundan sonraki süreçte de daha hızlı bir şekilde devam edecek. Biz bir takım halinde bu şehrimizin tüm noktasında, insanımızı mutlu ve mesut etme noktasında hep birlikte gayret edeceğiz. Burada Battalgazi, diğer tarafta Yeşilyurt, diğer ilçelerimiz ile birlikte Malatyamızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el birliği ile bir takım oyunu halinde gayret göstereceğiz” diye konuştu.