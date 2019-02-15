Gürkan'dan birliktelik vurgusu

Başkan Gürkan, “Herkes Malatya'nın birliği paydasında birleşmiştir” dedi.

Toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve çok sayıda esnaf katıldı. Burada konuşan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, “Bugün burada berber esnafı, mahallenin esnafı, mahallenin halkı hepsi buradalar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Belediye Başkan adaylarımıza da önümüzde bir seçim süreci var 31 Mart'ta, inşallah göreve kaldıkları yerden devam edecekler. Biz de oda olarak güzel bir çalışma içerisindeyiz kendileri ile beraber. İki Belediye Başkanımıza da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt ilçesinin sorunlarını hep birlikte çözmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek, “Bizler Yeşilyurt'ta Malatya'nın ilk Millet Kıraathanesi'ni açtık, açarken de tereddütlerimiz vardı. Biraz soru işaretleri vardı, ama açar açmaz çok canlı, hareketli ve gerçekten de bu yöre halkı tarafından çok beğenilen, çok da tercih edilen bir mekan haline geldi. Şuanda da dolu dolu. Biz oradaki o verimliliği görünce ikinciyi, üçüncüyü açmak için şuanda gayret gösteriyoruz. İnşallah farklı mahallelerimizde de aynı şekilde Millet Kıraathanelerini açarak bölgemizin, özellikle kültürel anlamdaki eksikliğine katkı sunacağız, destek vereceğiz. Tabi Temel Caddemizde geçen yıl itibari ile yaklaşık 3-4 ay burada bir çalışma devam etti. Esnaflar o zaman bayağı bir serzenişte bulundu. ‘İşlerimiz aksadı, şöyle oldu, böyle oldu'. Ama son hali ile birlikte bizler bu caddeyi düzenledikten sonra Büyükşehir ile birlikte burada caddenin önü açıldı. Biliyorsunuz bizim Yeşilyurt'umuzda çok böyle ticari alt merkez yoktu. Biz de o yüzden burayı biraz daha alt merkez vari hazırladık. İnşallah yeni dönemde Selahattin Başkanımla birlikte buralarda eksik olan ne varsa, onları da tamamlayarak burayı daha da güzelleştireceğiz. Tabii bizler bir seçim arifesindeyiz şuanda. Bütün mesaimizi, çalışmamızı, tempomuzu, 31 Mart'a göre ayarladık. 31 Mart'ta İnşallah Yeşilyurt'ta da, Büyükşehir'de de, Battalgazi'de de çok yüksek bir oy ile yereldeki elimizi güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da, birlik ve beraberliğin toplum için önemine dikkat çekerek, “Bu toplantılar, bu birlik, beraberlik görüntüsü hakikaten toplum açısından, toplumun geleceği açısından da bir sigorta hürriyetindedir. Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı süreç her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemizi mecburi kılıyor, zorunlu kılıyor. Şehrimizde de birlik, beraberlik çok önemlidir. Özellikle biz şehrin problemlerini değerlendirirken, sivil toplum örgütlerimiz olsun, kanaat önderlerimiz olsun, yerel önderlerimiz olsun, sendikalarımız olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, meslek örgütlerimiz olsun, bunların bir kere birlik, beraberlik içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. Malatya'nın en büyük problemi güvenlik problemidir. Trafik, ulaşım, altyapı bunlar önemli problemler yani %75 oranında çıkıyor. Ama genel anlamda da güvenlik noktasında, esnafımızın güvenliği noktasında büyük problemler yaşıyoruz. Burada en başta görev Berberler Odası veya ilgili birlikler kendi üyelerinin korunması noktasında, kendi üyelerinin takibi noktasında, kendi üyelerinin aynı zamanda Ahi Evran anlayışı içerisinde güvenliğinin yanında, ahlaki değerlerini de takip etme, müşteriye karşı memnuniyet esasına göre çalışmalarını takip etme noktasında da böyle bir görevi vardır. Eğer biz bu görevleri yerine getirirsek, burada bir berberimiz, bir esnafımız, bir işyerimiz, şu veya bu şekilde taciz edilmez. Bunları söylerken çok yakın zamanda bazı şeyleri gördüğüm için söylüyorum. Dolayısıyla Malatya'nın birincil problemi budur” diye konuştu.