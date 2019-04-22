Gürkan'dan Çınar'a hayırlı olsun ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bölgemizi kalkındırmak ve büyütmek adına her alanda maksimum seviyede başarıyı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde bizlerde Malatya'nın en büyük ilçe belediyesi olma özelliğimizden dolayı istişare içerisinde, ele ele gönül gönüle olarak, özveri ve fedakarlıkla işlerimizi yürüterek gelişim ve büyüme sürecinin devamı için yapılması gereken ne varsa onu yapmaya gayret edeceğiz.Hep birlikte el ele vererek, birlikte çalışıp birlikte üreterek milletimizin yaşam standardını daha iyi bir seviyeye ulaştırmak istiyoruz.Birlikte hareket ederek faydalı ve verimli hizmetlerimizi halkımıza ulaştırma derinde olacağız.Bunu başaracak ekip ruhuna sahibiz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yeni görevinde başarılar dileyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Milletimizden aldığımız bu sorumluluğu yerine getirme noktasında ve çalışma noktasında elimizden gelen gayreti, çabayı göstermemiz lazım, netice itibariyle Malatya bizlere yüzde 70'in üzerinde oy vermiş, Malatya'ya karşı sorumluluğumuz ve hükümlülüğümüz ağır ve büyüktür. Malatya'nın insani Eviye Çelebi'nin dediği gibi darülrifattır, seçkin insanların yaşadığı diyardır.Bu seçkin insanların yaşadığı diyarlara güzel hizmetlerde bizlerin görevidir.Bizlerde takım halinde, gerek Büyükşehir gerek diğer ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Malatya ve ilçelerimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el birliği ile bir takım oyunu içerisinde ileriye taşıma gayreti ve çabası içerisinde olacağız.Malatyamız inşallah hem 21 nci yüzyıl Belediye hizmetleriyle tanışması noktasında hem de hafızasını ve kimliğini koruyan kimlikli bir şehir olması noktasında belediyeciliğin bütün unsurlarını üzerinde taşıması anlamında el birliği ile gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor'u Bölgesel Amatör Lig 2.Grup Şampiyonluğunu da tebrik eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yeşilyurt Belediyesporumuz hakikaten güzel bir başarının altına imza attı. Belediye Başkanımızın şahsında Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüzü tebrik ediyorum, inşallah play-off'larda da güzel bir skorla ayrılarak 3.Lige yükselme başarısına ulaşırız. Profesyonel liglerde ikinci bir takımımızın olması Malatyamız için önemlidir, bir katma değer sağlayacaktır” diye konuştu.