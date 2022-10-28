Gürkan'dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Başkan Gürkan mesajında, “Aziz Milletimizin inanç, cesaret ve fedakarlıkla elde ettiği, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük hediyesi olan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlarken, büyük bir millet olarak güçlü bir devlet olma yolunda yürümenin heyecanını yaşamaktayız. Binlerce yıllık tarihi boyunca dayatmalara ve esarete boyun eğmeyen milletimizin istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı, dünya tarihinde görülmemiş bir kahramanlık destanı ile zafere ulaşmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk Milleti'nin canı pahasına verdiği bu mücadele 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle adeta taçlanmış ve tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü, dayanışmamızı sağlayan eşitliği ve özgürlüğü oluşturan, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye'yi çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için siyasal alanda, bayındırlıkta, toplumsal ve hukuk, eğitim sanayi alanında, tarım alanında, ekonomi ve ticaret alanında birçok atılım gerçekleştirdi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o gün adımlarını attığı atılımlar bugün daha da artarak aynı azim ve kararlılıkla atılmaya devam etmektedir. Gerçekleştirilen atılımlar, ülkemizi bugün sadece bölgesinin değil, dünyanın yakından takip ettiği güçlü bir devlet haline getirmiştir. Cumhuriyetimizin 99. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, Türk Halkı'nın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.