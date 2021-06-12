Gürkan'dan girişimci kadın kooperatifine ziyaret

Muhtarlarla Koordinasyon toplantısına katılmak üzere Pütürge'ye giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük ile birlikte Pütürge'de devam etmekte olan halı dokuma kursunu ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a kursiyerler el dokuması Türk Bayrağı hediye etti.

Bayanların aile ekonomisine katkı sunmaları amacıyla Halı Dokuma kursu açtıklarını belirten Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “Üretime ve istihdama yönelik olarak faaliyete geçen bir kurs merkezi. Hanım kardeşlerimize hayırlı olsun. Bunun bir sonraki adımı inşallah üretim ve pazarlama olacak. Bu sayede hanım kardeşlerimiz ekonomik özgürlüklerini kazanmış olacaklar ayrıca Pütürge ekonomisine de katkıda bulunmuş olacaklar. Sayın Başkanımızın bu kursumuzu ziyaret etmeleri ve kursumuza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum ” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Pütürge Belediye Başkanımızın Hanım kardeşlerimize böyle bir yer ayırması ve halı tezgahlarının bu alanda oluşturulması ve hocamız aracılığıyla meslek sahibi olmaları ve eğitim almaları bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Hanımlarımızın sosyal hayatın, ekonomik hayatın ve iş hayatının içerisinde yer alması bizleri mutlu etmiştir. Hanımların dokumuş olduğu bu halıların pazarlanması noktasında Büyükşehir Belediyemiz tarafından Sümer Park içerisinde ilçelerimize tahsis ettiğimiz yöresel ürünler Pazarı mevcut. Pütürge standında inşallah bu üretilen halı ve kilimleri orada pazarlama noktasında yardımcı oluruz. Hem tanıtım noktasında hem de üretilenlerin ekonomiye kazandırılması noktasında elimizden gelen yardımı yapacağız. Hanım kardeşlerimizin bu çalışmalarını canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah hem sizlere hem de Pütürge ekonomisine katkı sağlayacağı inancındayım” şeklinde konuştu.

Halı Dokuma Kursuna katılan kursiyerler daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a dokumuş oldukları Türk Bayrağını hediye ettiler.