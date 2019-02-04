Gürkan'dan hizmet vurgusu

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Orduzu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Gürkan, Türkiye'ye rol model olacak hizmetleri Malatya'ya kazandırdıklarını belirterek, bu hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Battalgazi ilçesine bağlı mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye devam eden Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, bu kapsamda Orduzu Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Orduzu Mahallesi Arslantepe mevkinde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Burada konuşan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, “Orduzu bizim için çok büyük önem ve anlam ifade ediyor. 2014 Belediye Meclis Üyeliği seçerken Orduzu'muzda 6 tane belediye meclis üyesiyle katkıda bulunduk. Orduzu çok önemli bir yer. Malatya'ya katkı sunmuş, Orduzu'dan çok sayıda belediye meclis üyesi almamız lazım. Orduzu'nun gerek belediye meclisinde, gerekse teşkilatımızda, bizlerden hiçbir zaman katkılarını esirgemediler. Zillet ittifakına karşı Orduzu, Büyükşehir'de Selahattin Gürkan, Battalgazi'de Osman Güder diyecek. Bizde Orduzu'muza karşı üzerimize düşen görevi gerek hizmet boyutuyla olsun, gerek katılımcı belediyecilik boyutuyla olsun, gerekse sosyal belediyecilik olarak inşallah sizlere karşı olan görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Bu güzel ortamı hazırlayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya'ya büyük hizmetlerin kazandırıldığını kaydederek, “Belediye Hizmet Binası var mıdır, Yaşam Merkezi var mıdır, Engelsiz Yaşam Merkezi var mıdır, Rehabilitasyon Merkezi var mıdır, Kadın Sığınma Evi var mıdır, Hayır Çarşısı var mıdır, Atış Poligonu'ndan tutunda spor sahasından, semt sahasından, parklarından, aklınıza gelen her şey. Türkiye'de ilk elektronik belge sistemine geçen Battalgazi Belediyesi'dir. Battalgazi'mizde tarla, bahçe yollarına kadar asfalt olmuştur. Burada 700 -800 yıllık Çınar, kendi haline ter edilmiş, vatandaşlar bahçesine gidemezken bugün en mümtaz yer olmuştur. Engelsiz Yaşam Merkezi'ni buraya yaptık. 2. üniversiteye 850 dönümlük yer verdik. Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan Turgut Özal Üniversitesi'ni buraya kurduk. ‘Yeşil Kuşak' dedik, Cumhurbaşkanımıza bunu ilettik, Cumhurbaşkanımız Millet Bahçeleri ile bunu taçlandırdı ve stadyumu bizlere devretti. Akabinde Atatürk Kız Lisesi'ni yaptık, onu yerine taşıdık. Yarın inşallah Şehit Kemal Endüstri Meslek Lisesi'ni oraya taşıyacağız. Şehrin göbeğinde insanlara akciğer olacak bir 200 dönümlük yeşil alan islah ettik. Devlet Hastanemiz Ocak ayının 25'i itibariyle ihalesi yapıldı. Bunu bizzat ben takip ediyorum. Bu hadiseyi sayın sağlık bakanımıza da bizzat geçen Gümrük ve Ticaret Eski bakanımız Bülent Tüfenkci ile birlikte ziyaret ettik. İhalesi de yapıldı. En kısa zamanda sizlerin hizmetine sunulacaktır. Türkiye'de üç yerde yapıldı, bir tanesi Battalgazi Devlet Hastanesi'dir” ifadelerini kullandı.

Vagon Onarım Fabrikası konusuna da değinen Başkan Gürkan, “ Vagon Fabrikası ile ilgili Kızılay Genel Başkanı ile görüştüm, ‘burası ile ilgili nasıl bir çalışma yapıyoruz' dedim. Ve dedi ki, ‘en kısa zamanda Özelleştirme İdaresinden devrini alacağım ve burada prefabrik konutlar üreteceğiz' dedi. Ortadoğu'ya, Uzakdoğu'ya ve Afrika ülkelerine satılacak ve ihraç edilecek, aynı zamanda lojistik depo olacak. 1500 kişinin de istihdamın gerçekleştirileceği bir sanayi tesisi hüviyetinde memleketimize hizmet edecek. Memleketimizin sorunlarını biliyoruz. Kuşak yolları yapılacak, çevre yolları yapılacak, dikey bağlantıları yapılacak, sahil şerit yolları yapılacak, ayrıca yeşil alanların artırılması noktasında, trafiğin rahatlatılması konusunda, çevre düzenlemelerin yapılması konusunda, sağlık konusunda, eğitim konusunda ve ticaret konusunda, her konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

MHP Malatya Milletvekili Celal Mehmet Fendoğlu ise, Gürkan'ın başarılı bir belediye başkanı olduğunu belirterek, “Cumhur ittifakı olarak ‘millet aklıdır' dedi genel başkanımız. Bizlerde bu doğrultuda Malatya'da ittifaka gittik. Karşımızda zillet ittifakı var. Biz bu ittifakta Malatya'da ben, teşkilatım ve Battalgazi ilçe başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ittifakın kurum ve kuruluşlarıyla işlemesine, tüm teşkilat birimleri ile işlemesine ve sonunda zaferle çıkacağımıza ülkücüler adına namus ve şeref sözü veriyoruz burada. Bizler alçakça kurgulanmış tüm oyunları bozarak geldik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız büyük feraset göstererek, ittifak yaparak ki bu ittifak sadece bu seçimlerde değil, daha ileriye taşıyacaklarını da düşünüyorum. Bunun sonucunda millet kimi isterse o gelecek. Millet bugün Selahattin başkanı istedi o geldi. Bunun daha ötesi yok. Kendisinin de çalışmalarını ve teknik bilgilerini anlatmaya gerek yok. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Kendisi çok başarılı bir belediyecilik sürecinden geliyor. Bizler sadece destek vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci de, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek, “31 Mart Türkiye'de bir milat olacak. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nden sonra ilk defa yerel seçime giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir anlamda testini onayını yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine durduk yere geçmedik. 15 Temmuz'da Türkiye'yi bölmek ve parçalamaya çalışanların, oyunlar oynayanların, bu amaçlarını başlarına geçirdik. Bu İttifakı 3-5 vekil veya 5-10 belediye başkanlığı olarak düşünmedik. Cumhur ittifakını masa başlarında da kurmadık. Bu ittifakı biz meydanlarda kurduk. Gönüllerde kurduk. Genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de biz iktidar olacağız. Battalgazi bölgesi şanslı. Yıllardır Battalgazi'ye başarılı çalışmalar yapan Selahattin başkanım şimdi Büyükşehir'e aday. Kendisi Battalgazi'deki çalışmaları ile Büyükşehir'e taşındı. Battalgazi'ye onunla beş yıl çalışan bir başkanı da, Osman Başkanımızı da Battalgazi'ye aday olarak gösterdik. İnşallah ikisi el ele vererek hem Orduzu'muzu ve Battalgazi'mizi hem de Malatya'mızı çok daha güzel yerlere taşıyacaklar” diye konuştu.