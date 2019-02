Gürkan'dan hizmet vurgusu

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Kimya Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Murat Ali Tutar'ı ve oda yönetimi ile bir araya gelerek istişarede bulundu. Başkan Gürkan, “Bizler, memleketimize ve insanımıza en güzel hizmeti vermeye gayret edeceğiz” dedi.

Burada konuşan Kimya Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Murat Ali Tutar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman Başkan Gürkan'ın yayında olacaklarını söyledi. Tutar, “Malatya Kimya Mühendisleri Odası, Türkiye genelinde 56. şube olarak Selahattin başkanımın da öncülüğünde açılan bir oda oldu. Şu an 56 tane şubemizden birisi de Malatya'da 1 yıl önce Selahattin başkanımızın iştiraki ile Battalgazi bölgesinde açmış bulunduk. Şu an 86 tane üyemizin olduğu Kimya Mühendisleri Odası, genelde eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Özellikle son dönemlerde kimya ve kenevir organize sanayi için girişimler yapmış bulunmaktayız. Kimya organize sanayimizde, kayısı çekirdeği kabuğundan aktif karbon, şeker fabrikasında üretilen melastan etilalkol, gıda ve tıbbi amaçlı kullanılan kayısıdan sitrik asit üretimi gibi birçok projemiz var. Daha önce Battalgazi Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde biz başkanımıza bunları ilettik. İnşallah ileride Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman da bizlere destek vereceğinden hiç şüphemiz yoktur. Biz kimya mühendisleri olarak başkanımızın teknik açıdan her zaman yanındayız. Kendilerine bizleri ziyaret ettikleri için ayrıca teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, katılımcı belediyecilik ilkesi doğrultusunda şehri sosyal taraflarla birlikte yöneteceklerini belirterek, “Bizler şehrimizde yaşayan odalar olsun, sendikalar olsun, meslek kuruluşları olsun, birlikler olsun bunların katılımcı belediyecilik temeli içerisinde şehrimize yön vermesi ve yol haritasının oluşmasında önemli katkılar sunacaklarına inanıyoruz. Netice itibariyle halkla yönetim anlayışı içerisinde manifestomuzda belirtilen ve bundan sonraki süreçte de bütün bu sosyal taraflar diye tabir ettiğimiz kesimlerin ve kesitlerin katıldığı şehir meclisleri ve encümeni danışta da, formal anlamdaki belediye meclislerinin yanında informal anlamda da bu STK'ların ve sosyal tarafların katılmış olduğu yeni bir meclis oluşturulacak. O meclisinde yetkisi de aynen formal mecliste olduğu gibi informal meclisinde aynı alt başlıkla beraber gidecek şekilde olacak. Bizlerde inşallah şehrimizi daha çağdaş, daha modern olması noktasında çalışmalarımızda Kimya Mühendisleri Odası'nı da hem teknik konuda, hem de diğer konuda yanımızda olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu şehrimiz insanlık medeniyetinin başladığı yerdir. Bundan sonraki süreçte de şehr-ül emin olarak bizler, memleketimize ve insanımıza en güzel hizmeti vermeye gayret edeceğiz. Kimya Mühendisleri Odası'nın da çalışmalarını yakinen takip ediyorum. İlk oda şubesi açıldığında bizzat ben o şube açılışına katılarak Kimya Mühendisleri arkadaşlarımızı tebrik ettim. Birlik ve dayanışmanın hem bir meslek grubu anlamında, hem de meslekteki gelişmeleri ve değişmeleri, etkileşim yoluyla, iletişim yoluyla birbirlerine aktararak çok faydalı olacağını, diğer taraftan da bir merkez dahilinde bunu yürütülmesi noktasındaki bütün dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerinde bu tür odalarla üyelerine aktarılacaklarını ifade etmiştim. Bugünde aynı şekilde söylüyorum. Kimya mühendisleri şehrin kimyasını düzeltecek insanlardır” diye konuştu.