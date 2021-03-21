Gürkan'dan istişare kültürüne önem vurgusu

Hekimhan Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Celal Abbas Alıcı ve yönetim kurulu üyeleri, içinde Cem Evi'nin de bulunduğu kültür projesi çalışmasıyla ilgili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyarette bulundu.

Kültür Proje çalışmaları hakkında istişarelerde bulunmak için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden Hekimhan Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, proje hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın kültür etkinliklere verdiği önem ve hassasiyetlerini bildiklerini ve bu konuda kendilerini yönetim olarak ziyaret ettiklerini dile getiren Hekimhan Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Celal Abbas Alıcı, “Hekimhan Pir Sultan Abdal Derneği olarak başkanımızı ziyarete geldik. İçinde Cem Evi de bulunan bir kültür merkezi projemiz var. Başkanımız da hoş görüsüyle, engin bilgisiyle destek olacağının sözünü verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz'' dedi.

“Katılımcı belediyecilik ilkesinde, bu işlere yaklaşım gösteriyoruz''

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise katılımcı belediyecilik ilkesinde sosyal kuruluşlara ve derneklere yaklaşım gösterdiklerini belirterek, “Sivil toplum örgütleri olsun, meslek kuruluşları olsun, sendikalar olsun daha doğrusu bütün sosyal kuruluşlarla ve derneklerle biz belediyeyi yönetirken, katılımcı belediyecilik ilkesinde bu işlere yaklaşım gösteriyoruz. Onların görüş ve düşünceleri her zaman bizim için yolumuzu aydınlatan, yol haritamızı oluşturan, yön pusulamızı belirleyen temel kriterlerimiz olmuştur. Hekimhan Pir Sultan Abdal Derneği'nin de var olan yeriyle ilgili gerekli düzenlemenin yapılması ve temel atılmasıyla ilgili çalışmalarının olduğunu ifade ettiler. Biz de Pir Sultan Abdal Derneği'nin kültürel etkinliklerinin, sosyal etkinliklerinin aynı zamanda Cem Evi ile ilgili ihtiyaçların giderilmesi noktasında gerekli yardımı, desteği ve kolaylığı sağlayacağımızı kendilerine ilettik. Ayrıca konuyu Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'la da görüştük ve bu konuda onlarında destek olacaklarını ifade ettiler” sözlerine yer verdi.