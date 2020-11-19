Gürkan'dan Kızılay üretim tesisine ziyaret

Gürkan, “40 yıldır Malatya'nın gündeminde olan ölü yatırım olarak adlandırılan alanı Kızılay ile el ele vererek aktif hale getirmek için gerekli çalışmaları yaptık” dedi.

Malatya'nın kanayan yaralarından biri olan Vagon Onarım Fabrikası, Kızılay için dönüştürülüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalara başından beri destek olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Kızılay'ın bölgedeki en büyük ve güçlü merkezi olacak üretim tesisi için yol açma ve asfaltlama işini üstleniyor. Vagon Onarım Fabrikası alanında, prefabrik konut üretimi fabrikası, tekstil ve Kızılay'ın ihtiyaç duyduğu çadır ve ekipmanların üretileceği fabrika, lojistik merkezin yer alacağı fabrikalar için bağlantı yolları çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a inceleme gezisinde, Kızılay Genel Merkezi Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, Kızılay Sistem Yapı A.Ş Üretim Müdürü Mustafa Kaya, Genel Sekreter Yardımcıları ile Daire Başkanları katıldı.

Eski Vagon Onarım Fabrikası alanında yapılan yol çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert, “Eski Vagon Onarım Fabrikası olarak bilinen bu bölgemizde imar yolu bulunmamaktaydı. Şu anda imar yollarını açtık ve alt temel çalışmasını yapıyoruz. Bize gelen taleplerle birlikte 5 km'lik kısmın altyapısını da tamamlayarak bölgemizin hizmetine sunacağız” dedi. Kızılay Sistem Yapı A.Ş Üretim Müdürü Mustafa Kaya ise yaptığı konuşmada, “Eski Vagon Onarım Fabrikası alanı olarak bilinen 600 bin M2'lik alan üzerinde üç fabrikamızın kurulumu için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Tüm sahanın özel endüstri bölgesi ilan edilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. Böyle alanlarda çok ciddi altyapı, yol vb. ihtiyaçlar var. Sahamız 30 yıldır hiç el değmemiş bakir bir bölgeydi. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle sahamız içerisinde yer alan toplam 5 km yol açma, kaplama ve asfalt çalışmaları belediyemiz tarafından yürütmekte. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a ve ekibine Kızılay olarak teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve Kızılay olarak biz el ele vererek bu alanı özel endüstri bölgesi olmaya hazır hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Kızılay Genel Merkezi Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın ise yaptığı konuşmada, “Malatya'ya gelecek tüm yatırımlarda Malatya Büyükşehir Belediyesi Sayın Selahattin Gürkan'ın desteğini görmemek imkansız. 30 yıldır hayata geçirilemeyen bu projemizin Belediye olarak her konuda arkamızda oldular. Büyükşehir Belediye Başkanımız buranın biran önce Malatya ekonomisine kazandırılması ve Malatyalılarında bundan fayda sağlayabilmesi için gerekli talimatları ilgili daire başkanlıklarına verdi. Onlarda canla başla çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah en kısa sürede Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan ile birlikte açılışını yaparak Malatya'ya kazandıracağımız bu yatırımın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Başkanımıza ve ekibine destek ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kızılay ile birlikte el ele vererek Malatya ve Ülke ekonomisi için büyük bir yatırımı hizmete açacaklarının belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak buranın altyapısı, kanalizasyonu, içme suyu, yol arterleri ve çevre düzenlemelerinin yapılması ile ilgili olarak Kızılay'ımıza gerekli desteği veriyoruz. Sizlerin de bildiği gibi burası yaklaşık 40 yıldır Malatya'nın gündemindeydi. Süreç içerisinde burası sürekli gündeme gelir ama herhangi bir mesafe kat edilemezdi. Ama göreve geldikten hemen sonra vekillerimiz ve Bakanımızla birlikte Kızılay Genel Başkanımıza buranın üretim faaliyetlerine katılması ekonomiye katkı sağlaması noktasında ölü yatırımın aktif hale geçmesi noktasında gerekli çalışmaları başlattık. Değerli hemşerimiz Kerem Kınık Bey'de bu konuya gerekli hassasiyeti ve ilgiyi gösterdi. Yönetim Kurulu üyesi Umut Yalçın ile birlikte buranın biran önce faaliyete ve üretime geçmesi, istihdam üretmesi ve katma değer üretme noktasında yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bugün burada Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı olarak 30 metre genişliğinde yollar açıldığını, ara yolların yapıldığını ve altyapı çalışmalarının MASKİ tarafından tamamlanmak üzere olduğunu bugün görmekteyiz. Altyapı çalışması sırasında zemin çok sert ve kayalık olduğundan kayalar hilti ile kırılarak çalışmalar gerçekleştirildi. Bütün bu sistem faaliyete geçtiği zaman yaklaşık 2 bin kişi burada istihdam edilecek. Malatya ve Ülke ekonomisine büyük katkıda bulunacak. Bu alanda 3 fabrika kurulacak. Bu fabrikaların birinde prefabrik konutlar üretilirken diğerinde tekstil üretimi ve Kızılay'ın ihtiyaç duyduğu çadır ve kıyafetler üretilecek. Son fabrika ise lojistik üs görevi görecek. Yıllardan beri atıl halde kalan ve bu ölü yatırım dirilmez denilen yatırım artık dirilmiştir. İnşallah Ocak ayından sonra faaliyetlerine başlayacak. Bunlar memleket meselesidir, vatan görevidir. Biz vatani görevimizi üretim noktasında istihdam noktasında milli ekonomiye katkı noktasında bu çalışmaları yürüterek üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bu çalışmamız Malatya'mıza ülkemize ve Kızılay'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu çalışmalarda emeği geçen Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı ekiplerimize MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve Kızılay'ın burada çalışan ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.