Gürkan'dan kuzey kuşak yolu müjdesi

Toplam uzunluğu 22.5 kilometre olan ve mevcut Çevreyolu ile inşası devam eden Kuzey Çevre Yolu arasında kalan ve ulaşım açısından en güçlü alternatiflerden biri olan Kuzey Kuşak Yolunun bugüne kadar 12 kilometrelik bölümü açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları Mahalle muhtarları ile birlikte Kuzey Kuşak yolunun Taştepe-Hanımınçiftliği güzergâhında kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığı alanda incelemelerde bulundu. 30 metre genişliğinde açılan Kuzey Kuşak Yolunun 725 metrelik Taştepe-Hanımınçiftliği etabında kalan 42 yapıdan 29'unu kamulaştıran Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarına başladı. Taştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç, “Mahallemiz adına inşallah hayırlı uğurlu olur. Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Kuzey Kuşak Yolu çevre yolunun Altına değer katacak

Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir de, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi şu anda Hanımınçiftliği Taştepe ve Melekbaba üçgeninde yapılan çalışmaların sevincini yaşıyoruz. Gerçekten bu Kuzey Kuşak yolu çevre yolunun altına değer katacak. Bu vesileyle Sayın Başkanım ve ekibine Melekbaba halkı ve bölge halkı adına hoş geldin diyorum. Kuzey kuşak yolunda Malatya'mıza ve mahallerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

"Çalışmalar tamamlandığında şehir içi trafiğimiz rahata kavuşacak"

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “ Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla Malatya'mızın özellikle Taştepe, Melekbaba, Hanımın çiftliği mahallelerimizin büyük bir hevesle sevinçle beklediği Kuzey Kuşak yolu çalışmalarının bir merhalesi bir aşamasını daha başlatmak üzere buradayız. Kuzey Kuşak yolu üzerinde bulunan yapıların kamulaştırmaları yapılarak yıkımları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar tamamlandığında hem şehir içi trafiğimiz rahata kavuşacak hem de daha yaşanılabilir standartları daha yüksek bir yol ağına kavuşulacaktır.

Ben bu vesile ile çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediye Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların da Malatya'mıza Melekbaba, Taştepemiz ile Hanımın çiftliğinde yaşayan hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"Malatya trafiğini rahatlatacak düzenlemeler yapıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bizler göreve geldikten hemen sonra özellikle çevre yolunun hemen altında ve mevcut tek arterli yola alternatif yolların yapılıp Malatya trafiğinin rahatlaması noktasında gerekli planlama ve düzenlemeler yaptık. İlk etapta 44 yıldan beri yapılmayan ve tek artere hapsedilen bir Malatya'ya alternatif Anadolu bulvarını yaptık ve açtık. Daha sonra güney alternatif yolunun kamulaştırılma işlemlerini başlattık. Yakınca'dan Mıhlıdut kısmına kadar süreci tamamlandı. Kamulaştırma ile ilgili ağaç bedelleri ödendi ve yol açıldı. Önümüzde ki yılın sonunda yapılıp bitirilecek. Kuzey Kuşak Yolu, kuzey çevre yolu biz bir taraftan hemen bir an evvel bitirilmesi noktasında ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Mülk sahibi olan vatandaşlarımızın ödemeleri başlatıldı ve yapılıyor. Hepsi de gönüllülük rızası esası temeli üzerine yürümektedir. Yani resmen girilip kamulaştırma söz konusu değildir. Muhakkak ikili ilişkilerle insanların rızalığıyla gerçekleştirilen bir kamulaşma çalışmaları yapılıyor. Burası toplam 22,5 km uzunluğunda bir yol biz Malatya'mıza geldiğimizde Malatya'nın birinci sorunu ulaşım ve trafikti. Şuan da bu aşağıya indi yani alternatif yol yapıldığından beri yüzde 30 -35 civarında azaldı. Kuzey çevre yolunun tamamlanması ile birlikte, Malatya'nın çevre yolu ulaşım ve trafik sorunu bitirilecektir. 2021 yılı sonunda kuzey kuşak yolunun yanında güney kuşak yolunun bitirilmesi noktasında da gerekli talimatları verdik. 2021 yılının sonunda kuzey kuşak yolu trafiğe açılacak vatandaşımız sağlıklı bir şekilde trafik seyrini gerçekleştirecektir. Malatya'mıza ve Malatyalılara hayırlı uğurlu olsun. Bu konu da emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı da tebrik ediyorum” diye konuştu.