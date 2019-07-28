Gürkan'dan Malatyalılara müjde

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın aldığı karar ile vatandaşlardan bundan sonra ilk abone bağlantısı dışında oluşan su ve kanalizasyon arızalarından herhangi bir ücret alınmayacağı açıklandı.

Daha önceden alınan bir kararla, vatandaşın içmesuyu şebeke hattında veya kanalizasyon hattında herhangi bir arıza oluşması durumunda, MASKİ tarafından yapılan masraf aboneye gönderilen faturaya ilave ediliyordu. Bu masraf nedeniyle vatandaşlar çoğu zaman su veya kanalizasyon arızalarını bildirmek istemiyorlardı.

Yeni alınan kararla ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Vatandaşlarımız ile yaptığımız görüşmeler sırasında su veya kanalizasyon arızalarının ücretlerinin kendilerine fatura edildiğini bildirmeleri üzerine, bu uygulamanın yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini ifade ettim. Bunun üzerine MASKİ Genel Müdürlüğümüz aldığı bir karar ile bu uygulamadan vazgeçtiğini bildirdi. Artık, bundan sonra vatandaşlarımız kanalizasyon ve içmesuyu arızaları nedeniyle herhangi bir ücret ödemeyecekler” diye konuştu.