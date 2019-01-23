Gürkan'dan Meşale Derneğine ziyaret

Seçim öncesi sivil toplum kuruluşları ile istişarelerini sürdüren Selahattin Gürkan, Meşale Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Gürkan, katılımcı belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, tüm sivil toplum kuruluşları şehrin ortak değeri olarak gördüklerini söyledi.

STK'ların fikir ve düşüncelerin yol haritalarının oluşmasında önemli katkıları olduğunu ifade eden Gürkan, “Her kurum kendi amaçları doğrultusunda elinden gelen gayreti ve çabayı gösterme konusunda gerekli çalışmaları yapmak durumundadırlar. Kurumlar kendi mecraları dışına çıktığında, o zaman sıkıntılar başlıyor. Dolayısıyla biz STK'ların kendi amaç ve görevleri doğrultusunda işlerini ve işlevlerini yaptıkları takdirde, hem kendi amaçları doğrultusunda hizmet etme noktasında büyük adımlar ve ilerleme kaydederler, hem de şehrin genel anlamdaki ortalamasına katkıda bulunurlar. Biz sivil toplum örgütlerini bu anlamda değerlendiriyoruz. Bunlar hepsi şehrin ortak paydasıdır ve çalışmaları noktasında biz onların önünü açma ve gayreti içerisinde olacağımızı her platformda da ifade ediyoruz. Meşale'de Malatya'daki eğitim faaliyetlerini yürüten güzel bir kuruluşumuzdur. Bu kuruluşumuz da kendi amaçları ve idealleri doğrultusunda öğrencilerimizin daha iyi yetiştirilmesi, iyi vatandaş ve iyi bir yurttaş olması noktasında memleketine, ailesine, kendisine, devletine ve ülkesine yararlı bir birey olma noktasında büyük bir gayret gösteren bir kuruluşumuzdur” şeklinde konuştu.

Meşale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Tamer Çalhan ise, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Başkan Gürkan'a başarılar dileyerek, “Biliyorsunuz şehrin bir takım ihtiyaçları var, şehirlinin bir takım ihtiyaçları var. Bu anlamda şehrin ve şehirlinin ihtiyaçlarının, taleplerinin dikkate alarak güzel projelere imza atacağına inanıyoruz” dedi.

STK'lar olarak bir takım sorumluluklarının olduğunu da dile getiren Çalhan, “Bu şehirde yaşayan insanlardan bir kesim olarak, şehrin imarı, inşası ve hayırlı yapılacak işlerde destekçi olacağımızı ve bu anlamda katkıya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Şehri bir takım kesimlerle, bileşenler ile birlikte bir arada olduğumuz ve birlikte güzelleştirmek, birlikte geliştirmemiz gereken bir şeydir. Şimdi bu anlamda şehrin tüm bileşenlerinin, potansiyellerinin, herkesin kendi alanda çalışmakla birlikte sorumluluklarını yerine getirmekle birlikte, ürettikleri değerlerin, harmanlanarak yarınlara taşınması, daha ciddi projelere imza atmaları, şehrin sakinleri olarak bir sorumluluk duygusudur ve bir görevdir. Bu anlamda hayırlı, isabetli, faydalı gördüğümüz işlerde başkanımıza destek olacağımıza ve imarı noktasında inşallah güzel faaliyetler yapacağına inanıyoruz ve başarılar diliyoruz” diye konuştu.