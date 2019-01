Gürkan'dan MHP'ye ziyaret

Ziyarete AK Parti Malatya İl Başkanı Avukat İhsan Koca, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu , Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Kadın Kolları Başkanı Sema Baharçicek ve partililer katıldı.

Zjyarette konuşan MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhur İttifakı'nın Malatya'da örnek olacağını belirterek, "Cumhur İttifakı'nın ne kadar doğru ve ne kadar gerekli olduğunun bir göstergesi olarak, 30 Büyükşehir'de bir ilki gerçekleştirdik. Bu ilk bizlere nasip oldu. Dolayısıyla teşkilatımız olarak kendisine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nı Malatya çok iyi biliyor. Geçmişte bölünmüşlüğümüzün, parçalanmışlığımızın bizlere ne kadar zarar verdiğini, istesek de bir yerlere gelemediğimizi herkes bilir. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devamı ve devamlılığı için İl Başkanlarımızın ifade ettiği gibi Türkiye'nin geleceği ve bekası için bu İttifakı, sonuna kadar götüreceğiz. Bu ittifak Türkiye'nin tüm illerinde 31 Mart gecesi, vatandaşımızın istediği sonuçta gerçekleşecek. Türk milletini diz çöktürmeye çalışanlar, o gece hüsrana uğrayacaklar. Bizleri bu ittifaktan daha fazla aziz kılan bir şey var mı? Yok. Biz bu ittifaktan zafer ile çıkacağız. En yüksek oyu alarak çıkmamız gerek. Bu İttifak Malatya'da bir örnek olacak. Bu ittifak Tüm dünyaya bir ses getirecek. Bugün ki bu ziyaret ile fitilini ateşledik. Bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

Malatya'da adaylığı birlikte her kesimde bir sevgi atmosferinin oluştuğunu ifade eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Bugün bizleri kendi evimizde ağırlanmış gibi hissettirdiniz. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Sıcak ilgi alaka bizi memnun etmiştir. Cumhur İttifakı'nın Ülkemiz, Devletimizin ve milletimizin için ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler. Rahmetli Alparslan Türkeş'in 1967'de Milli Yol dergisinde bir ön sunuş yazısı vardı. Rahmetli Bağbuğ; ‘Ben Türk milletini sokaklarda ıspanak fiyatına satılan Demokrasiye, Rüşvete, İltimasa yere veren bir ekonomik düzene çağırmıyorum. Türklük gurur ve şuuruna, İslam ahlak ve faziletine, birliğe, kardeşliğe kısacası hak ve hakikat yolu olan Allah yoluna çağırıyorum' demiştir. Bizler burada Cumhur İttifakı ile birlikte Malatya'da yaşayan bütün hemşerilerimizi kucaklayacak geniş yüreğimiz ve kalbimiz var. Bizim ortak paydamız, Malatya'nın huzurlu ve mutlu bir şehir olması, aynı zamanda çağdaş modern şehircilik anlayışı ile tanışması noktasında Cumhur İttifakı'nın bizleri desteklediğini, diğer hemşerilerimizin de bize gönülden destek vereceğine inandığım bir tablo görüyorum. Malatya'da bizim adaylığımız ile birlikte her görüş ve kesimde, her düşüncesinde, her partisinde bir sevgi atmosferi oluştu. Bizim işimiz sevgi işi. Bizler, Malatya'da herkesi kucaklayabilecek bir vizyon içinde olacağız. Bizler hep birlikte ele ele vereceğiz, hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Malatya olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız” şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın önemine değinen MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar da, “Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'nın bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli idareler seçimlerinin bugüne kadar yapılmış bütün seçimlerden farklıdır. Bu seçimlere MHP olarak kaç belediye kazanırız ve kaybederiz diye bakmıyoruz. Bu seçimlerde Milli bekamızın sağlam ve sarsılmaz demokratik esaslara bağlanması Türkiye'nin önünü kesebilecek sinsi kurgu ve kuşatmaları boşa çıkarmayı amaçlıyoruz. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin gelecek 1000 yılını taşıma hedefi ile temellenmiştir. Bu ittifakın özünde Vatan sevgisi ve Türk milletinin mensubiyet şuuru bulunmaktadır. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı nasıl başarıya ulaşmışsa, 31 Mart'ta da aynı başarıları elde edeceğiz. Zillet ittifakı, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı ile hesaplaşma ve onun meşrutiyetini tartışma konusu yapmak için sinsi planlar yapmaktadırlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'de 30 Büyükşehir'de Cumhur İttifakı'na gireceğiz” dedi.

AK Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı'nın Malatya en güzel şekilde temsil edildiğini belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, “Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kıymetli partililer, bizleri gönülden kabul etmenizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ülkemizin, Devletimizin ve milletimizin geleceğini sağlama almak için AK Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı, Malatya en güzel şekilde temsil ediliyor. Malatya'mızda çok güzel bir taban buldu. Cumhur İttifakı'nın karşısında Şer güçlerinin hevesleri kursaklarında kalacak. Bunu 31 Mart'ta tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Buradaki belediye başkanlarının sayısı önemli değil. Burada önemli olan Cumhur İttifakı'na halk desteğinin devam edip etmediğidir. Şimdiden başarımız ve Zaferimizin hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.