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Gürkan'dan öğrencilere jest

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, okullarında konferans salonu olmadığı için planladıkları etkinliği düzenleyemeyen Hanımçiftliği 100.

Yıl Atatürk Orta Okulu öğrencilerine jest yaparak Battalgazi Belediye Konferans Salonunu tahsis etti.


Hanımçiftliği 100. Yıl Atatürk Okulu 5. sınıf öğrencileri İngilizce dersi kapsamında İngilizce öğretmenleri Enes Çiğdem koordinatörlüğüne bir etkinlik planladılar ancak okullarında etkinliği düzenleyecek konferans salonu bulunmadığı için etkinliği gerçekleştiremediler.


Bunun üzerine Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile iletişime geçen öğretmen Enes Çiğdem, Gürkan'dan konferans salonu talebinde bulundu. Gelen talebe kısa sürede olumlu cevap veren Gürkan öğrencilere Battalgazi Belediye Konferans Salonunu tahsis etti.


Etkinliklerini Battalgazi Belediye Konferans Salonunda yapan öğrenciler bir hayli mutlu olurken etkinliği Selahattin Gürkan da izledi.


Büyük takdir toplayan etkinlikte Gürkan öğrencileri ayakta alkışlarken öğrenciler ve öğretmen Enes Çiğdem desteklerinden dolayı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.


Programa bazı nedenlerden dolayı katılamayan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut da gönderdiği mesajda öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını dinledi.

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