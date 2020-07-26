Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilen 14 Büyükşehir Belediye Başkanından 11'i Ordu'da bir araya geldi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, bu görüşmede Malatya'da hizmetleri, Malatya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını ve Malatya'nın değerlerini diğer Büyükşehir Belediye Başkanları ile paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın katıldığı buluşmaya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Ordu Valisi Tuncay Sonel katıldı.

Başkan Gürkan'dan Ordu programı değerlendirmesi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ordu programını değerlendirirken, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi ve hizmetlerimizi anlatma ve tanıtma noktasında önemli girişimlerde bulunuyoruz. Bunun için bugün de Ordu'dayız. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan bir toplantıda büyükşehir belediye başkanları olarak şehirlerimizde sırayla toplantı yapma kararı aldık. Bu kararın da ilki Ordu'da gerçekleştirildi. Başkanımız burada yoğun bir çalışma içerisinde. Çalışmalarının bir kısmını da görmek nasip oldu. Çalışmalar hakikaten titizlikle yürütülen projeler. Doğanın ve yeşilin korunması noktasında güzel işler yapılmış. Hilmi Başkanımızın geçmişte yaptığı bakanlık tecrübelerini Ordu'nun hizmetine yansıtacağına inanıyorum. Ordu gelecek günlerde çok daha iyi hizmetlerle tanışmış, güzel ve şirin bir ilimiz olmaya devam edecektir” dedi.

“Dört dörtlük bir toplantı oldu”

Toplantı için Ordu'ya gelen misafirlerin Ordu'ya hayran kaldığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise “Belediye başkanlarımıza Ordu'muzun güzelliklerini tanıtma imkânı bulduk. Kendileri de yaptığımız çalışmaları çok beğendiler. Aynı zamanda belediye başkanı arkadaşlarımızla deneyimlerimizi, tecrübelerimizi paylaşma ortamı doğdu. Yaptığımız çalışmaları mukayese ettik. Bu toplantıdan Ordu'nun da çok güzel kazanımları olacak. Halkımızın sıcak ilgisi de gelen misafirlerimizin çok hoşuna gitti. Dolayısıyla halkıyla, şehriyle, doğasıyla çok güzel bir Ordu ortaya çıktı. Sonuç olarak dört dörtlük bir toplantı oldu” şeklinde konuştu.