Gürkan'dan Ramazan ayı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan, mesajında on bir ayın sultanı Ramazan ayının, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Gürkan, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol olan bir aydır” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mesajında, “Toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği Ramazan ayında, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesinin bu ay içerisinde oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini diliyorum. Ramazan ayı; yoksulların gözetildiği, iftar sofralarının paylaşıldığı, aynı zamanda millet olarak yardımlaşma ve kaynaşma bakımından kaçırılmaması gereken bir fırsat ayı. Ramazan ayının bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eder, tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim" ifadelerine yer verdi.