Gürkan'dan rekor açıklaması

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 31 Mart destanının Malatya'da yazılacağını ve tüm Türkiye'ye rol model olacağını söyledi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Gürkan, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ile birlikte Malatya Haçova Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri arifesinde toplumda bir bayram havasının olduğunu ifade etti.

Malatya'da 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında bir demokrasi şöleninin olduğunu dile getiren Gürkan, "İnsanları birbirine karşı sevgisi, muhabbeti var. Bunlar nerede var, Türkiye'de hiçbir yerde yok. Bu tabloyu daha da taçlandırıp büyütmemiz, halkayı daha da genişletmemiz lazım. Bunu Türkiye'ye taşımamız lazım" ifadelerini kullandı.

Gürkan, üç dönem belediye başkanlığı yaptığını ve hiçbir zaman oy istemediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz yapacaklarımızı anlatırız, sizlerde takdir edersiniz. Ama bu dönemde özelikle oy istiyorum. Allah yukarda şahidim sizler, memleketim, memleketimin insanı için istiyorum. 'Bu toplumda istismarların önüne geçelim' diyorum, bu yüzden sizlerden oy istiyorum. Ötekileştirmenin önünü kesmemiz lazım."

Ehliyet, liyakat, becerinin kendileri için ön koşul olduğunu kaydeden Gürkan, "Ayrım yapmak yetersiz, kifayetsiz, beyni çok iyi çalışmayan adamın işidir. Beyni çalışan adam zaten ötekileştirmez ki. Bizim eksikliğimiz birbirimizi iyi tanımıyoruz. Birbirimizi iyi tanımaya fırsat vermiyorlar. Zaten biz birbirimizi tanımış olsak, o fesat ve fitne araya giremez. O fitne ve fesatla yetersiz ve yeteneksiz olup, kendisini bir yerlere taşımak isteyenlere fırsat vermediğimiz zaman kuzu gibi adam olurlar. Hissiyatımıza hitap ediyorlar. Bizim burada çok uyanık olmamız lazım. Bu memleket bizim. Kadınlarla konuştum, onlara güveniyorum. Bu işin ışığını kadınlar yakacak. Bu memlekette barışın, sevginin ışığını kadınlar yakacak" şeklinde konuştu.

Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece oy vermenizi değil, bir Selahattin Gürkan gibi çalışmanızı istiyorum. Benim içimi bilseniz; bu memleketin insanı, huzuru için bu işe talip oldum. Malatya'da güzel bir atmosfer var. Herkesin 'Bende bu fotoğrafın içerisindeyim. Bu fotoğraf benim fotoğrafım. Bu şehir benim şehrim. Bu memleketin benim memleketim' duygusu içselleştirip, şehri sahiplenmesi lazım. Biz bunu sahiplendirmediğimiz zaman ötekileştiren insanlar, bir milyonda birde olsa toplumu huzursun eder. Dolayısıyla biz bu toplumun huzuru için hepimizin gayret göstermesi gerekiyor."

Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin önemine de değinerek, "31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için oy istiyorum. Bir kere Malatya'nın kaybolan yıllarını telafi etmemiz lazım. Eksik olan hizmetlerin getirilmesi için elimizin güçlü olması gerekiyor. Elimiz güçlü olacak ki yarın ben im taleplerimi rahat iletip, istediklerimi alayım. Sandıktan elim güçlü çıksın ki istismar politikacıları bir daha istismara kalkamaya cesaret edemesinler. Bizi değerlerimiz üzerinden aldatmalarına müsaade etmeyeceğiz, müsamahada göstermeyeceğiz" dedi.

Malatya'nın herkesin ortak paydası olduğunu dile getiren Gürkan, "Biz Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlamak istiyoruz. Battalgazi'deki ışığı kadınlar yaktı. Yarın Türkiye'de Malatya örneği önemli bir örnek olacak. Malatya bütün sesleri birleştirecek. Bu ses, Malatya paydasında birleşti. Bu ses, ülkemizin istikbali noktasında birleşti. Bu birleşmeyi biz Türkiye'ye teşmil etmek zorundayız. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Malatya'da birçok destan yazılmış. İlim, irfan, medeniyet ve kahramanlık destanlarını yazan Malatya, kardeşlik destanını yazacak. Sevgiyi ve düşünceyi ağaç gibi hür, bir orman gibi de kardeşçe göreceğiz. Ormandaki ağaçlar hepsi bir olduğu için ormandır ve zenginlikte oradadır. Zenginliklerimizin farkında olacağız. Ben inanıyorum ki Malatya'da yanan bu ışık Malatya'yı aydınlatmayla kalmayacak Türkiye'yi de aydınlatacak. Türkiye'yi aydınlatacak yeni bir ışığı hep birlikte yakacağız" diye konuştu.