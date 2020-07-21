İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürkan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, terör saldırısı sonucu şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için taziye mesajı yayımladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan mesajında, “Hakkari Çukurca'da üs bölgemize teröristlerce yapılan hain saldırıda Malatyalı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir şehit olmuşlardır. Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.