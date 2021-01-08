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Gürkan'dan Şoförler Odasına ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını ziyaret ederek, Başkan Şevket Keskin ile bir araya geldi.


Büyükşehir belediye Başkanı Gürkan ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin bir araya gelerek, şoför esnafının sorun, talep ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Keskin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan her zaman esnaf dostu olmuştur. Büyükşehir Belediyesi ile esnaf camiası olarak her zaman iyi bir diyalog ve sorunların çözümünde istiare halindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan hem özelde şoför esnafımızın, hem de esnaf camiasının yanındadır, destekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Malatya'mız için, Malatya esnaf camiası için iyi günde, kötü günde, memleketimiz için birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz, bir kez daha hizmetleri ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise, “Esnaf camiası kentimizin ve bizim ayrılmaz parçamızdır. Bizim görevde bulunma amacımız, gayemiz bütünüyle Malatyalı hemşerilerimizin daha rahat, daha çağdaş, daha modern bir şehirde yaşamalarını sağlamaktır. Bu kapsamda şoför esnafımızın ve tüm esnaflarımızın her zaman yanındayım. Malatya için, esnafımız için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kaydetti.

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