Gürkan'dan STK tespiti

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Türk Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz'ı ziyaret etti. Gürkan, Türkyılmaz ve sendika üyeleri ile bir süre sohbet edip, eğitim alanındaki konularla ilgili istişarede bulundu. Burada konuşan Türk Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz, Başkan Gürkan'a desteklerini ileterek, “Yaklaşık 14 ay önce göreve geldik. Geldiğimizde bin 500 civarında üyemiz vardı. Şu anda 350 civarında üye yaptık. Bin 950 civarında üyemiz var. Tüm Kamu-Sen olarak da 3 bin 500 civarında üyemiz var. Tabi ki bizlerin çeşitli sorunları var, talepleri var. Son 3 yıldır bir rahatlama var. Sürekli bir psikolojik bir baskı, öteleme ve iteleme vardı. Allaha şükür Devlet beyinde etkisiyle bu kırıldı. Ve alanlara çıkıyoruz ve bunların dönüşleri oluyor. Cumhur ittifakı, Devlet beyin politikası ve bizlerde bağlı kurumlar olarak onu takip ediyoruz. İnşallah bu dönemde sizlerin yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, Katılımcı belediyecilikte sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, “Türk Eğitim Sendikası'nın şubesinde bulunmaktan ve değerli meslektaşlarım ile birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumuz belirtmek istiyorum. Tabi sivil toplum örgütlerimiz olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, derneklerimiz olsun, birliklerimiz olsun, yerel ve kanaat önderlerimiz olsun bunlar toplumun değerleridir. Biz şehri yönetirken toplumun değerleri ile şehri yönetmeye gayret ediyoruz. Ve çabamızda o çerçevededir. Kaldı ki bizim yerel yönetim programlarımızda 5 temel ilkesinden bir tanesi de katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilik anlayışı olmazsa olmazımızdır. Katılımcı belediyeciliğin açılımında, şehirdeki birlikler, dernekler, hemşeri örgütleri, sendikalar, memur konfederasyonları, meslek kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve o yerde temayüz etmiş yerel ve kanaat önderlerin fikir ve düşünceleri ile şehrin yönetilmesidir. O zaman şehir faziletli, erdemli, kimlikli bir şehir hüviyetine varır. Biz bu bilinç içerisindeyiz. Ve bu amaçla da gayret gösteriyoruz. Çabalarımızda bu doğrultudadır. Kaldı ki yeni yönetim anlayışında birlikte yönetim olgusu içerisinde, bizim belediye meclislerine formal yapıdaki belediye meclislerine informal yapı dada bir yerel meclis oluşturmayı düşünüyoruz. Yerel meclisteki yaklaşımda formalın formatında olduğu gibi en az 50 dalda, 50 meclis üyesinin olacağı ve onların encümeni danış şeklinde bir üst yönetimi olacağı ve bütün şehri kapsayacak bir temsil ağının oluşacağı, orada da şehrin sorunlarının çözülmesi noktasında elimizden gelen gayret ve çabanın gösterileceği, etkili bir meclis olacağını da burada ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Sivil toplum örgütleri, demokrasinin bir gereği ve demokrasinin kurumsallaşmasının temelidir” diyen Gürkan, “Eğer biz çağdaş normlarda bir demokratik anlayışın ve hukuk devletinin ihdas edilmesini istiyorsak, özellikle sosyal taraflar diye tabir ettiğimiz bu tür kuruluşlarında kurumsallaşmış bir alt yapısının olması gerektiğine inanıyoruz. Partimizin katılımcı belediyecilik ilkesi temeli bu yaklaşıma dayanır. Bizlerde sizlerle şehrin dertlerini, problemlerini çözme noktasında, şehre yapacağımız hizmetlerin yol haritası belirlenirken, yön pusulası oluşturulurken sizlerin fikir ve görüşleri bizler için anlamlı ve manidar olacağını ifade etmek istiyorum” diye konuştu.