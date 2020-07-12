Gürkan'dan yaban hayatı gözlem merkezine ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali Aydın Baruş ile birlikte Yaban Hayatı Gözlem Merkezi'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı 15'nci Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Yaban Hayatı Gözlem Merkezi, Hekimhan Yağca'da bulunuyor. Merkez, aynı zamanda Geyik ve Dağ Keçisi Üretim Merkezi olarak kullanıyor. Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, merkezde incelemelerde bulunarak cihazlarla alanı gözlemlediler. 700 dönümlük alana kurulu merkezde çok sayıda yaban canlısı bulunuyor.

İnceleme gezisinde Vali Baruş ve Başkan Gürkan, henüz doğaya salınmayan ceylan yavrularını sütle beslediler.