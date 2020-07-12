İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürkan'dan yaban hayatı gözlem merkezine ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali Aydın Baruş ile birlikte Yaban Hayatı Gözlem Merkezi’ni ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali Aydın Baruş ile birlikte Yaban Hayatı Gözlem Merkezi'ni ziyaret etti.


Tarım ve Orman Bakanlığı 15'nci Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Yaban Hayatı Gözlem Merkezi, Hekimhan Yağca'da bulunuyor. Merkez, aynı zamanda Geyik ve Dağ Keçisi Üretim Merkezi olarak kullanıyor. Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, merkezde incelemelerde bulunarak cihazlarla alanı gözlemlediler. 700 dönümlük alana kurulu merkezde çok sayıda yaban canlısı bulunuyor.


İnceleme gezisinde Vali Baruş ve Başkan Gürkan, henüz doğaya salınmayan ceylan yavrularını sütle beslediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.