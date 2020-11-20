Gürkan'dan zabıtaya ziyaret

Gürkan, özellikle pandemi sürecinde toplu taşımadan, hijyen kurallarına kadar bir çok alanda sahada olan ekipleri kutladı.

Pandemi sürecinde iş yoğunluğu artan ve denetimlerini sıklaştıran Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sahadaki titiz ve özverili çalışmalarına devam ediyor. Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdür ve Amirleri ile birlikte zabıta ekiplerini ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burada önemli mesajlar verdi.

Gürkan zabıtaların günlük yaşamda toplum dengesini sağlama noktasında kilit bir görev üstlendiklerini belirterek, “Özellikle işgaller konusunda, yolların kapatılması noktasında, ev gidişlerinin kapatılması noktasında gerekli bir sistem kuralım ve bunu kurumsal bir yapı hüviyetin de yürütelim. Yani bizler yöneticiler olarak, konum merkez değil kurum merkezi bir çalışma içerisinde olursak yani kurumsal bir yapıyı önemser ve belirlediğimiz kuralları da herkese eşit şekilde uygularsak problem olmaz. Ancak birine farklı, diğerine farklı uygularsak toplumdaki adalet duygusu rencide oluyor. Toplumdaki adalet duygusu rencide olunca bu sefer isyankarlık ve itiraz süreci başlıyor. Vatandaşın itiraz etmemesi için, vatandaşın belediye zabıtalarının yapmış olduğu iş ve işlevlerde adil ve adaletli olduğunu zihinlerine yerleştirmemiz lazım. Tabi siz bu konuda bu memleketin bu yörenin insanlarısınız tanıdıklarınız çıkar, yakınlarınız çıkabilir, sizinle eş dost konumunda olan insanlar olabilir. Siz bunlara devletin hem şefkatli elini hem de merhametli elini göstermek durumdasınız ama kurallara uymayana da uygun şekilde kurallara uydurmamız lazım. Yani o şefkatle merhameti kuralsızlık anlamında da algılamamız lazım. Özellikle Şire Pazarı ile ilgili gelen şikâyetleri onlarla ilgili bir ay içinde bir toplantı yapın dedim, oradaki esnafların sorunlarını dinleyin dedim. Oradaki vatandaşında itiraz ettiği, mutazarrır olduğu, sıkıntılı olduğu çevresiyle, komşusuyla kötü etmemiş oluruz hem daha düzenli hem da daha intizamlı ve de ticaret de daha uygun koşullara, bir uygun yapı oluştururuz. Özellikle hem balıkçı pazarı diye tabir ettiğimiz o sebze halinin olduğu yer ve etrafı hem de onun üst tarafı Mısır Çarşısı'nın önünde daha dikkatli davranalım. Dolayısıyla oralara bir standart getirmemiz lazım. Ben tekrar sizlere görevinizde başarılar diliyorum arkadaşlar hakka, hukuka riayet edin kimseye de haksızlık etmeyin, adaletli olun. Bizim buradaki görevimizin temel esası da vatandaş odaklı olması lazım. Yani biz vatandaşın huzur ve asayişini temin etmek için buradayız. Şimdiye kadar bizim zabıta personelimizin vatandaşla bu anlamda olumsuz bir yaklaşım içerisinde görmedim. Bu anlamda sizleri takdir ediyorum. Ancak bazı işgallerle ilgili orada daha prensipli ve daha uygun kurallara ve kuralların hâkim olacağı ve adil bir şekilde düzenleme yapılacağı noktasında gerekli hassasiyetin de sizin nezdinizde ifade etmek istiyorum. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay da, “Başkanımız bizleri önemseyen bu ziyaretleriyle bizleri onurlandırmıştır. Bizler Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri olarak Malatya'mıza hizmet etmekteyiz. Başkanımızın göstermiş olduğu stratejik planlar ve hedefler doğrultusunda çalışmaktayız. Başkanımızın her zaman zabıtamıza teşkilatımıza ve diğer birimlerimize destekleri olmuştur. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı saygılarımızı arz ediyoruz” şeklinde konuştu.

Zabıta Amiri Mehmet Şahin, Başkan Gürkan'ın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, “Bugün Başkanımız pandemiden dolayı denetleme konusunda karakolumuzu ziyaret etti. Bizi çok memnun etti. Bu konuyla ilgili çeşitli önerilerde bulundu. Son zamanlarla sizlerin de bildiği kadarıyla pandemi sürecinden dolayı sıkıntıları dile getirdi. Gereken özveriyi göstermemiz gerektiğini, toplum olarak hepimizin zor dönemden geçtiğini, halkımıza yardımcı olmamız gerektiğini söyledi ve çeşitli önerilerde bulundu” ifadelerine yer verdi.

Zabıta Memuru Kasım Havar ise “Sayın Başkanımıza bu ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Başkanımız fırsat bulduğu sürece bizlere bu şekilde ziyaretlerde bulunuyor. Halkın huzuru, sağlığı ve esenliği için gerekli konularda istişarede bulunuyoruz” diye konuştu.