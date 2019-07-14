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Gürkan'ın 15 Temmuz mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Gürkan, mesajında, "Binlerce yıllık bir maziye sahip olan ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen şer odaklarının ortaya koymaya çalıştıkları 15 Temmuz hain darbe kalkışması, amacına ulaşamadı. Çünkü o gece karşılarında büyük bir inançla özgürlüğünü, bayrağını, ezanını, inancını, geleceğini korumak için, bedenini adeta siper etmiş bir millet duruyordu. Yeni bir kurtuluş mücadelesi veren ülkemiz, 15 Temmuzla birlikte devletin milletiyle nasıl bütünleştiğini cihan-ı aleme bir kez daha göstermiştir. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır diyerek bir an bile gözünü kırpmayan milletimiz, bu kararlı duruşlarıyla Cumhurbaşkanına ve devletine sahip çıkmıştır. Ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, dün olduğu gibi bundan sonra da karanlık emellerini gerçekleştirmek isteyeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Gençliğe Hitabesinde dile getirmiş olduğu gibi !İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır' diyerek şer odaklarının buldukları her fırsatta bu tür eylemlerde bulunmaya devam edeceklerini ve dikkatli olunmasını istemiştir. Şanlı tarihimiz ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunanlara milletimizin hiçbir zaman geçit vermediğini anlatan kahramanlık destanları ile doludur. 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten kahraman milletimizi bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.

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