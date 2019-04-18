Gürkan'ın Berat Kandili mesajı

Başkan Gürkan, Beraat Kandilini kutladığı mesajında, "Ramazan ayının müjdecisi, müstesna gecelerden Berat Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Gecesi, Müslümanlar tarafından çok iyi değerlendirilmelidir. Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve hatalardan kaçınmaları, günahlardan arınmaları ve Yüce Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine iltica etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatır. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve bütün İslam âleminin Berat Kandilini tebrik eder, bu gecenin insanlığa barış, huzur ve güzellikler getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.