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Gürpınar Şelalesi yolunda trafik çilesi

Malatya’nın Darende ilçesinde hafta sonları Gürpınar Şelalesi yolu trafik çilesine dönüşüyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde hafta sonları Gürpınar Şelalesi yolu trafik çilesine dönüşüyor. Tır sürücülerinin yasak olmasına rağmen Gürpınar yolunu kullanması nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor.


Darende ilçesinde eşsiz doğa güzelliği ile bilinen Gürpınar Şelalesi özellikle hafta sonları çok sayıda ziyaretçisini ağırlıyor. Malatya ve çevre illerden çok sayıda vatandaşın görmek için geldiği şelalenin yolu ise hafta sonları tam bir eziyete dönüşüyor.


Çok sayıda tırın Elbistan'a geçmek için kestirme yol olan Gürpınar yolunu tercih etmesi trafiği içerisinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Hafta sonu oluşan araç yoğunluğuna bölgeden geçmek isteyen tırlarda dahil olunca ortaya uzun araç kuyrukları çıkıyor. Şelaleye giden virajda yapılan parklar nedeniyle uzun tırlar dönemeyince de trafik uzun süre tıkanıyor.


Şelaleye hafta sonu gitmek isteyen vatandaşlar ise, bölgeye tırların girmesine tepki göstererek, dar olan viraj nedeniyle trafiğin kitlendiğini söylüyorlar.

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