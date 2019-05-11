Güvenip iş yerini emanet etti, hayatının şokunu yaşadı

Malatya'da iş yeri sahibinin güvenerek emanet ettiği cep telefonu satış mağazasından 2 bin TL değerindeki 2 adet telefonu alarak kayıplara karışan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay kent merkezindeki Evliyaoğlu İş Hanında yaşandı. Handa cep telefonu satışı yapılan iş yeri bulunan Fatih Öcal, önceden tanıdığı ve devamlı iş yerine gelen şahsa lavaboya gitmek için dükkanını emanet etti.

Güvenlik kameralarına da yansıyan bu anlarda Öcal'ın gidişini fırsat bilen şahıs etrafı kolaçan ettikten sonra vitrinde bulunan 2 bin TL değerindeki 2 cihazı alarak kayıplara karıştı.

Lavabodan geldikten sonra dükkanını emanet ettiği kişiyi yerinde bulamayan Öcal, vitrinde 2 telefonun eksildiğini görür görmez neye uğradığını şaşırdı. Hemen kamera kayıtlarını inceleyen Öcal, telefonların güvenip iş yerini emanet ettiği kişi tarafından çalındığını tespit etti.

"İlk defa güvenip bıraktım başıma bu iş geldi"

Şahsın devamlı iş yerine geldiğini ve kendisinin tanıdığını söyleyen Öcal, “İlk defa güvenip bıraktım ondan sonra da bu iş başıma geldi. Olaydan sonra neye uğradığımı şaşırdım. Hırsızın yakalanması için yardım bekliyorum” diye konuştu.