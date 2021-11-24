"Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalıklar" konferansı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından İnönü Üniversitesi öğrencilerine yönelik ‘Güvenli internet kullanımı ve siber zorbalıklar' konulu konferans verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siber zorbalıkların engellenmesi, siber suçlarda maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, çevrimiçi internet dolandırıcılarına karşı farkındalık ve bilinçlendirme oluşturma amacıyla oluşturulan 'Siberay' projesi kapsamında İnönü Üniversitesi'nde “Güvenli internet kullanımı ve siber zorbalıklar” konulu konferans düzenlendi.

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta, internette çevrimiçi ortamda alınabilecek güvenlik önlemlerinden ve maruz kalınabilecek siber zorbalıklardan bahsedildi.

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta, kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık, bilinçlendirme ve bilgilendirmeler yapıldı.