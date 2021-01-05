Güvenlik riski oluşturan araçlar kaldırtıldı

Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis (TDP) Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda çevre ve görüntü kirliliği oluşturan ayrıca güvenlik riski meydana getiren 4 hurda araç tespit edilerek bulundukları yerlerden kaldırtılarak sorun giderildi.

Sözü edilen terk edilmiş hurda araçlar içinde nahoş durumların olması üzerine vatandaşların şikayetlerinin değerlendirildiği ve bulundukları yerlerden kaldırtıldığı kaydedildi.