Güvenlikçilere eğitim

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde özel güvenlik görevlilerine, "Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler, Özel güvenlik Kaan Uygulaması, Etkili İletişim, Terörle Mücadele, Asayiş, Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları ve Kitle Psikolojisi ve Narkotik Suçlarla Mücadele" konularında eğitim düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü uzman personel tarafından İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerine yönelik hizmet içi eğitimde sorular da cevaplandırıldı.