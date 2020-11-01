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Güvercin tutkusu canından ediyordu

Malatya’da güvercinlerine ait kümesin çatısında tadilat çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen şahıs yaralandı.

Malatya'da güvercinlerine ait kümesin çatısında tadilat çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen şahıs yaralandı.


Olay, 14.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Şehit Mehmet Özbek Sokak'ta bulunan bir apartmanın teras katında güvercin besleyen M.E.D. (58) yaklaşan kış ayı nedeniyle çalışma yaptığı güvercinlerine ait kümesin çatısında bastığı alüminyum levhanın çökmesi sonucunda yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek kafasını çarptı. Dengesiz bir şekilde beton zemine düşen M.E.D.'nin iki bileğinde kırılma, baş kısmında ise açılma meydana gelirken, çevrede bulunan arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine yaralı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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