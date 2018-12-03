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Haberleri tekerlekli sandalye ile sundu

Malatya’da yayın yapan Vuslat TV’nin ana haber spikeri Gökçe Doğru, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde haberleri tekerlekli sandalye ile sundu.

Malatya'da yayın yapan Vuslat TV'nin ana haber spikeri Gökçe Doğru, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde haberleri tekerlekli sandalye ile sundu.


Vuslat TV'nin ana haber spikeri Gökçe Doğru, Dünya Engelliler Günü'nde haberleri tekerlekli sandalye ile sundu. Engellilerin yaşamına dikkat çekmek için böyle bir davranış sergilediğini belirten Doğru, "Engeller bedenlerde değil düşüncelerdedir. Engelli bireylere aslında en büyük engeli biz sağlıklı bireyler oluşturabiliyoruz bazen. Ben de bugün böyle bir davranış sergileyerek engellileri daha net anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Lütfen engel olmayalım. Haber merkezi olarak böyle bir farkındalık oluşturmak istedik, umarım düşüncelerdeki engellere engel olmaya çalışmışızdır" diye konuştu.

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