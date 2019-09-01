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Hacıların dönüşleri sürüyor

Malatya’dan kutsal topraklara giden Hacılar, kafileler halinde memlekete dönmeye devam ediyor.

Malatya'dan kutsal topraklara giden Hacılar, kafileler halinde memlekete dönmeye devam ediyor.


Suudi Arabistan'a hac farizası için Malatya'dan giden Hacılar, yurda dönmeye başladı. Kutsal topraklardan Malatya'ya direk inen uçakla 128 hacı geçtiğimiz günlerde dönerken, diğer hacılar da kafileler halinde dönmeye devam ediyor.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra özel şirketler aracılığı ile de hacca giden hacıları havaalanında karşılayan şirketin Malatya temsilcisi Mustafa Karmış, ilk olarak Medine'ye giden ve sonrasında Mekke'ye geçen hacıların 40 gün sonra Malatya'ya dönüşlerinin başladığını söyledi.


Diyanet ve özel şirketlerin organizesi ile kutsal topraklara hac farikası için bu yıl Malatya'dan yaklaşık 850 kişinin gittiği öğrenildi.

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