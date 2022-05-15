Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Samet Yıldızlar idaresindeki 34 HP 495 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünde çıkıp Sürgü mahallesi girişinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Samet Yıldızlar ile araçta yolcu olarak bulunan Muazzez Yıldızlar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.