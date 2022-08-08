İhlas Haber Ajansı

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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Malatya’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

Malatya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 19.50 sularında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Malatya Caddesi üzerinde seyir halinde olan F.T. yönetimindeki 44 ACU 198 plakalı Citron marka hafif ticari araç, karşı yönden gelen B.S.A. idaresindeki 42 HAZ 67 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.S.A. ile M.M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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