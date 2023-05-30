Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 10.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İkizce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan A. K. (72) idaresindeki 44 PK 701 plakalı hafif ticari araç ile M. N. yönetimindeki 44 AV 085 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada M.N. ile O.D. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.