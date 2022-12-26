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Hafif ticari araç istinat duvarına çaptı: 1 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç istinat duvarına çarptı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç istinat duvarına çarptı. Kazada duvardan kopan parçanın üzerine düştüğü yaya yaralandı.


Kaza, 09.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eşref Bitlis caddesi üzerinde seyir halinde olan M. Ç. idaresindeki 44 ACG 596 plaka hafif ticari araç sürücünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle duvardan kopan parçanın üzerine düştüğü kaldırımda yürüyen yaya M.A.B. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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