Hafif ticari aracın çarptığı küçük kız hayatını kaybetti

Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.10 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Ö.Ş. idaresindeki 34 DTM 091 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Aycan Ö.'ye (9) çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.